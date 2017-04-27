Samanyolu Haber /Ekonomi / Rusya'dan gelen uçağa karşılama töreni düzenlendi /27 Nisan 2017 10:31

Rusya'dan gelen uçağa karşılama töreni düzenlendi

Antalya’nın Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na Rus turist kafilesi getiren ilk charter uçak, itfaiye araçlarının ‘su takı’ töreniyle karşılandı. Uçaktan inen turistlere çiçek verildi.

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Rusya’dan gelen ilk charter uçak su takı ile karşılandı, uçaktan inen yolculara çiçek verildi ve pasta kesildi.

Rus turistleri taşıyan Coral Travel uçağı, 189 yolcusuyla Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Moskova'dan Boeing 737-800 tipi uçakla gelen turist kafilesi için karşılama töreni düzenlendi. Uçağın pist başına gelişinden itibaren itfaiye araçları su takıyla karşılama yaparak turistlere 'Hoş geldin' dedi. 1 saat rötarlı gelen uçaktan inen turistler, havalimanı personeli tarafından çiçeklerle karşılandı. 

Karşılama törenine Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, Gazipaşa Belediye Başkanı AKP'li Adil Çelik, Gazipaşa Alanya Havalimanı TAV İşletme Müdürü Cengiz Aşıklı da katıldı.

Pasaport kontrolünden geçen turist kafilesiyle pasta kesilerek, çiçek verildi.
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