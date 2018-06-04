Samanyolu Haber /Gündem / Çiftlikbank mağdurlarına devletten soğuk duş: Geri ödeme imkansız /04 Haziran 2018 11:05

Çiftlikbank mağdurlarına devletten soğuk duş: Geri ödeme imkansız

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, yüksek kar vaadiyle binlerce kişiyi 1 milyon liradan fazla dolandıran Çiftlik Bank hakkındaki raporunu bitirdi. Raporda 3 milyar lira kar dağıtılması gerektiği ancak bu geri ödemenin yapılmasının imkansız olduğu tespitine yer verildi.

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Mehmet Aydın tarafından kurulan ve binlerce kişinin dolandırılmasına yol açan Çiftlik Bank ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 145 sayfalık Teftiş Kurulu raporunun detayları ortaya çıktı.

Havuz medyasında yer alan habere göre Çiftlik Bank sisteminin 4'ü Türkiye'de 6'sı yurtdışında olmak üzere 10 ayrı şirket üzerinden yürütüldüğü belirtilen raporda, sistemin işleyişine yer verilirken, kullanıcılarına yatırım fırsatı sağlanması suretiyle para kazandırılmasının vaat edildiği kaydedildi.
Sisteme 132.222 katılımcının, Papara, Gpay ve Epin gibi internet bankacılık sistemleri üzerinden 1 milyar 139 milyon 972.622 lira yatırdığı belirtildi. Toplanan 1 milyar 139 milyon 972.622 liranın 687 milyon 838.955 lirasının katılımcılara geri ödendiği, 128 milyon 490.850 liranın ise şirketlere sermaye olarak konulduğuna da raporda yer verildi. Fakat kalan 322 milyon 642.770 liranın nerede ve hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin bir bilgi olmadığı ifade edildi.

Müfettişlerin elde ettiği üye listesi uyarınca yatırım yapan kullanıcılara 2 milyar 971 milyon 905.011 liranın kar olarak yatırılması vaat edildiği halde bu vaadin karşılanmasının mümkün olmadığı belirtildi. Çiftlik Bank tarafından hayvan satın alındığı ve oluşan karların yatırımcıya dağıtılacağına ilişkin ifadelerin gerçek dışı olduğu kaydedildi.
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