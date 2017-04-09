Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Oğan’a flaş suikast iddiası /09 Nisan 2017 20:56

Sinan Oğan’a flaş suikast iddiası

MHP'den ihraç Sinan Oğan, Samsun'un Bafra İlçesi'nde esnafı ziyareti sırasında, kalabalık arasında belinde tabanca olduğu ileri sürülen bir kişiyi korumaları yakalamak istedi. Bu kişinin korumalar yakalayamadan kaçtığı ihbarı üzerine polis araştırma başlattı

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Sinan Oğan, anayasa değişikliği referandum çalışmaları kapsamında Bafra’ya geldi. Oğan, saat 16.30 sıralarında Belediye Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etmeye başladı.
 
Bu sırada Oğan’ın korumaları, kalabalık arasında bir kişinin belinde tabanca olduğunu fark etti. Korumaların kendisini gördüğünü anlayan kimliği belirlenemeyen kişi, koşarak kaçtı. Korumalar şüpheliyi kovaladı ancak yakalayamadı. İhbar üzerine harekete geçen polisler, şüphelinin yakalanması için ilçede geniş çaplı soruşturma başlattı.
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