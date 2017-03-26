Sinan Oğan'ın toplantısına saldırı

MHP Genel Başkan adaylarından Özdağ, bir diğer Genel Başkan adayı Oğan'ın Yozgat'ta yaptığı toplantıya saldırı girişimi olduğunu iddia etti.MHP Genel Başkan adayı Ümit Özdağ, Sinan Oğan'ın Yozgat'ta yaptığı 'hayır' toplantısının 150 kişilik bir grup tarafından saldırıya uğaradığını, saldırganların salona girmesini ise polisin engelldiğini iddia etti.





Sinan Oğan saldırıyı doğruladı..





Konuyla ilgil sosyal medya hesabından açıklama yapan Sinan Oğan, "Önce kürsü devrildi, sonra araca saldırı şimdi de silahlı saldırı... Saldırıyı B. Bozdağ, Vali, E. Müdürü ve S. Durmaz ortak planladı." ifadelerine yer verdi.





İşte Özdağ'ın paylaşımı:









