Samanyolu Haber /Gündem / TSK içinde Kemalist Kalkışma soruşturması açılmış.... /09 Nisan 2017 20:39

TSK içinde Kemalist Kalkışma soruşturması açılmış....

15 Temmuz darbe girişi ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri’nde, “Kemalist Kalkışma” soruşturması açıldığı ortaya çıktı

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nde, “Kemalist Kalkışma” soruşturması açılmıştı.

Milliyet yazarı Nagehan Alçı ve hükümete yakın Sabah gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı da soruşturma kapsamında ifade verdi. 

Alçı Milliyet’teki köşesinde ifadesinin ayrıntılarını yazdı. Daha önce yazdığı yazıda “Ordudaki başörtüsü yasağının kalkmasından sonra özellikle Ege’deki kışlalarda bir kıpırdanma, bir toplaşma, bir rahatsızlık olduğunu” dile getirdiğini belirten Alçı “Bu iddia çok ses getirdi ve epey tartışıldı. Ancak yalnızca tartışma boyutunda da kalmadı... Genelkurmay Askeri Başsavcılığı’nın konuyla ilgili bir soruşturma başlattığını bize gelen davetten biliyordum. 10 gün kadar önce Sayın Başsavcı bizi aradı ve ifademizi almak için Ankara’ya davet etti. Öte yandan, soruşturmanın mahiyeti ve boyutundan habersizdim…” ifadelerini kullandı. 

“EGE ORDU’DAN 614 TSK PERSONELİNİN İFADESİ ALINDI” 

Ankara’da bazı askeri kaynaklarla görüştüğünü söyleyen Alçı köşesinde şu satırları kaleme aldı: 

“Askeri Başsavcılık kendisine gelen birtakım istihbaratlar ile bizim iddiamızı birleştirip çok ciddi bir soruşturma başlatmış. Açıkçası, bu kadar geniş çaplı bir çalışma yürütülmesini beklemiyordum. Ege Ordu’dan tam 614 TSK personelinin ifadesi alınmış! Başsavcılık gerçekten çok ince ve detaylı çalışmış..."
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