Şimşek çift haneli enflasyonu kabul etmedi ama...

Şimşek çift haneli enflasyonu ‘kabul etmedi’: Sıkılaşmanın etkisi görülecek





Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mart ayında yüzde 1.31 artarken, yıllık enflasyon tüketici fiyatları yüzde 11.87 olarak açıklanmıştı.





Forum İstanbul’da Reuters’a konuşan Şimşek, “Çift haneli enflasyon kabul edilebilir değil. Ciddi sıkılaşmaya gidildi; bunun enflasyonda gecikmeli etkisi ortaya çıkacak” dedi.





Gıda komitesini toplantıya çağırdığını ve ciddi tedbir alınması gerektiğini söyleyen Şimşek, şöyle devam etti: “Kamu maliyesi en güçlü tarafımız, orada ufak bir genişleme var, ölçüsü önemli; onu sınırlamak lazım, önemli olan çok açılmamak.”





Bakan, teknolojiye destek veren yeni bir banka kurma girişimi olduğunu ya da mevcut bir yatırım bankasını yapılandırılacağını söyledi.





Şimşek sözlerini söyle bitirdi: “Mevcut banka Türkiye Kalkınma Bankası olabilir, bu konu Mayıs ayı sonrasında değerlendirilecek.”