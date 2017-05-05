Samanyolu Haber /Gündem / Eczacıbaşı’ndan flaş satış kararı! /05 Mayıs 2017 18:36

Eczacıbaşı’ndan flaş satış kararı!

Eczacıbaşı, yüzde 47 oranında pay sahibi olduğu iş ortaklığı Eczacıbaşı-Schwarzkopf'daki hisselerini diğer ortak Henkel'e devrediyor.

SHABER3.COM

Eczacıbaşı, Eczacıbaşı-Schwarzkopf’daki yüzde 47 oranında hisselerini diğer ortak Henkel’e devrediyor. Henkel böylece, Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş.’deki hisselerin tamamına yakınına sahip olacak.
Eczacıbaşı’ndan KAP’a yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

“Sermayesinde yüzde 47 oranında pay sahibi olduğumuz tüketim ürünleri sektöründe faaliyette bulunan iş ortaklığımız Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş. (Eczacıbaşı-Schwarzkopf)’deki paylarımızın tamamının, Eczacıbaşı-Schwarzkopf’un yüzde 50 payına sahip olan ortağı Henkel KGaA’ya devri konusunda görüşmelere başlanmıştır.”

Profesyonel saç kozmetiği alanında hizmet veren Schwarzkopf Professional ve Eczacıbaşı Holding ortaklığı yüzde 50-50 ortaklıkla 1999 yılında kurulmuştu. Firma, sadece kuaför kullanımına yönelik veya kuaför salonundan satışa sunulan saç kozmetik ürünlerinin ithalat ve pazarlamasını gerçekleştiriyor.
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