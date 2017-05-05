Eczacıbaşı’ndan flaş satış kararı!

Eczacıbaşı, Eczacıbaşı-Schwarzkopf’daki yüzde 47 oranında hisselerini diğer ortak Henkel’e devrediyor. Henkel böylece, Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş.’deki hisselerin tamamına yakınına sahip olacak.



Eczacıbaşı’ndan KAP’a yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;





“Sermayesinde yüzde 47 oranında pay sahibi olduğumuz tüketim ürünleri sektöründe faaliyette bulunan iş ortaklığımız Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.Ş. (Eczacıbaşı-Schwarzkopf)’deki paylarımızın tamamının, Eczacıbaşı-Schwarzkopf’un yüzde 50 payına sahip olan ortağı Henkel KGaA’ya devri konusunda görüşmelere başlanmıştır.”





Profesyonel saç kozmetiği alanında hizmet veren Schwarzkopf Professional ve Eczacıbaşı Holding ortaklığı yüzde 50-50 ortaklıkla 1999 yılında kurulmuştu. Firma, sadece kuaför kullanımına yönelik veya kuaför salonundan satışa sunulan saç kozmetik ürünlerinin ithalat ve pazarlamasını gerçekleştiriyor.