Samanyolu Haber /Gündem / Şimdi Emniyette bu tipler türedi.... /28 Mart 2017 08:48

Şimdi Emniyette bu tipler türedi....

Hizmet Hareketine yönelik linç kampanyalarında skandallar bitmiyor.

SHABER3.COM

Son günlerde Hizmet hareketine mensup kişilere yapılan operasyonları bahane ederek kişilerden para isteyen bir çete türedi. Bunların bir çoğu Emniyet içerisinden bilgi alarak ,yakınlarının veya kendilerinin serbest kalma karşılığında yüklü miktarda para talep ediyorlar. 

Bu olaylardan bir de İstanbul'da yaşandı .Hizmet Hareketine yapılan operasyonlarda  ifadesi alınarak serbest bırakılan işadamı A.H.'la tekrar irtibat kurarak bir komiser 10 bin lira istedi


SAVCILIĞA ŞİKAYETÇİ OLDU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden işadamı A.H., serbest bırakıldıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli komiser H.S.Y.'nin kendisi serbest bıraktığını bunun karşılığında 10 bin lira para istediğini iddia ederek şikayetçi oldu. Bunun üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

SERİ NUMARALARI ALINMIŞ, PARALAR ÜSTÜNDE BULUNDU

Polis ekipleri A.H.'ye seri numaraları alınmış 10 bin lira para vererek komiser H.S.Y. ile Bakırköy'de bir AVM'de buluşma ayarladı. Buluşmaya gelen komiser H.S.Y. paraları aldığı sırada Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri baskın yaparak komiser H.S.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

KOMİSER TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri dün tamamlanan komiser H.S.Y. Bakırköy Adliyesine sevk edilerek çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İşadamı A.H., komiser H.S.Y. ve bir polis memurunun AVM'deki restorandaki buluşması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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