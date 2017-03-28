Samanyolu Haber /Dünya / Trump’ın damadı ifade vermeye çağrıldı /28 Mart 2017 08:36

Trump’ın damadı ifade vermeye çağrıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, ABD başkanlık seçimlerinde Rusya’nın olası müdahalesini soruşturan Senato İstihbarat Komitesi’ne ifade vermeye çağrıldı.

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Senato İstihbarat Komitesi, seçimlerden sonraki geçiş döneminde Trump Tower’da Rusya’nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak ile görüştüğü belirlenen Jared Kushner’i ifade vermeye çağrıldı. 

Kushner’in, Donald Trump’ın istifa etmesini istediği eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ile birlikte, Aralık ayında Sergey Kislyak ile bir araya geldiği, Kislyak’ın Trump Tower’a giriş ve çıkışının son derece gizli tutulduğu belirtildi. Kushner’in, Kislyak’ın yanı sıra Ukrayna’ya müdahalesinden dolayı Rusya’ya uygulanan yaptırımlar kapsamında bulunan Vnesheconombank Başkanı Sergey Garkov ile de görüştüğü, bu görüşmenin de daha önce kamuoyuna açıklanmadığı da Amerikan medyasındaki haberlerde yer aldı. 

İfade vermeye gidecek

Beyaz Saray basın sözcülerinden Hope Hicks, Kushner’in Senato İstihbarat Komitesi’nin çağrısına uyarak ifade vermeye gideceğini söyledi. Hicks, Kushner’in görüşmelerinin olağandışı olmadığını, seçim süreci ve geçiş döneminde aralarında Ruslar da olmak üzere birçok yabancı yetkili ile görüşmesinin görevleri arasında olduğunu belirtti.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı James Comey, geçtiğimiz günlerde Trump’ın danışmanlarının, Rusya’nın ABD seçimlerine yönelik olası müdahalesine katkılarının olup olmadığının soruşturulduğunu açıklamıştı.
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