Samanyolu Haber /Gündem / AKP 'izdivaç' programlarından vazgeçemiyor /28 Mart 2017 09:11

AKP 'izdivaç' programlarından vazgeçemiyor

AKP'nin referandum öncesi gündeme getirdiği izdivaç programlarından vazgeçilemedi

SHABER3.COM

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş’un hem çok izlenen hem de çok şikâyet edilen evlilik programları için KHK ile düzenleme yapılabileceğinin işaretini vermesinin ardından RTÜK 4 izdivaç programının yayımlandığı 4 televizyon kanalının yöneticisi ile bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre, birkaç toplantının daha yapılmasında hemfikir kalınırken, RTÜK gibi denetleyici kuruluşların yanı sıra TV sektörünün kendisinin de tedbir alması kararı verildi. RTÜK, TRT-1’de 2012-2014 yılları arasında yayımlanan ve ailenin bütünlüğünün korunmasını işleyen “Böyle Bitmesin” gibi dizilerin, izdivaç programlarına alternatif olarak üretilebileceği önerisini getirdi. Aile bütünlüğünün korunması ve Türkiye’de son yıllarda artan boşanma oranlarının ele alındığı dizi RTÜK’e göre izleyicinin ilgisini de çekti.

OHAL yasağından vazgeçildi

Toplantının ardından bir açıklama yapan Kurtulmuş “Bizim amacımız yasaklamak değil aslında ama bu kanalların da kendilerine çekidüzen vermeleri lazım. Bu programların, benzer diğer programların düzeltilmesi lazım. Yasa olur veya başka bir düzeltme ile olur. Sonuç olarak burada bir düzeltme ihtiyacı var” ifadelerini kullandı. Bu sözler, KHK ile yasaklamaktan vazgeçildiği ya da şimdilik ertelendiği yönünde yorumlandı.
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