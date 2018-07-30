Şimdi de susam krizi...

Susam ithalatının yüzde 93’ünün Afrika ülkelerinden yapıldığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye’de maliyetlerin arttığına, çiftçinin de susamdan uzaklaştığına dikkat çekti.





Palandöken, “Susam ihtiyacımızın yüzde 90’ından daha fazlasını ithal ediyoruz. Kendi yerli susamımız ise o kadar az miktarda ki, o da yurtdışına gidiyor. Maliyetlerin artması simitçi esnafını zor durumda bırakıyor. Fiyatların düşmesi için öncelikli hedef susam üretimini teşvik etmektir. Çiftçiyi toprağında tutarak kendi susamımızı kendimiz üretmeliyiz” dedi.





29 ülkeden ithalat





Palandöken’ın açıklamasına göre Türkiye’nin susam üretimi 29 yılda yüzde 59 azaldı. Geçen yıl susam tohumu, soyulmuş susam tohumu ve ham susam tohumunu 29 ülkeden 145 milyon 812 bin 461 kilogram ithal edildi. En çok susam tohumu ithalatı, tüm ithalatın yüzde 46’sını oluşturan Nijerya’dan yapıldı. Bu ülkelerin ise 13 tanesi yani yüzde 93’ü Afrika ülkesi. Palandöken, “Susam ithalatı 2 yılda yüzde 15 artarken, üretimimiz düşüyor. Togo, Pakistan, Gine, Burkina Faso, Etiyopya gibi ülkelerden susam ithal etmek, kendi üreticimizi küstürüp çiftçiyi toprağından kaçırıyor” diye konuştu.





Üretici üzerindeki yüklerin hafifletilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken “Susam fiyatının 1 yılda yüzde 76 artması simitçi , pastacı, börekçi vb. esnafımızı olumsuz etkiliyor. En hafif öğünümüz, 7’den 70’e hepimizin sevdiği ve ülkemizin kültürü olan simidi susamsız olarak üretmek-tüketmek zorunda kalmamak için teşvik şart” dedi.





