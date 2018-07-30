Samanyolu Haber /Dünya / Hapishane basıp 163 mahkumu serbest bıraktılar /30 Temmuz 2018 09:20

Hapishane basıp 163 mahkumu serbest bıraktılar

Kamerun'un kuzeybatısındaki Anglofon bölgesinde silahlı kişiler hapishane bastı.163 mahkum firar etti.

SHABER3.COM

Yerel basındaki haberlere göre, silahlı bir grup dün gece Bamenda bölgesine bağlı Ndop kentindeki cezaevine baskın düzenledi. Baskın sırasında yaşanan kargaşayı fırsat bilen 163 mahkum hapishaneden firar etti.
Ndop kaymakamı William Benoit Emvoutu Mbita, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, saldırganların sağa sola ateş ederek hapishaneye girdiklerini söyledi. "İçeri giren silahlı kişiler cezaevinin kapılarını açıp daha sonra binalara benzin dökerek ateşe verdi" diyen Mbita, saldırganların yaklaşık 50 kişi olduğunu belirtti.

Mbita, kaçan 163 mahkumun bulunması için güvenlik güçlerinin çalışma başlattığını kaydetti.

Kamerun'un Bamenda bölgesinde, hükümetin İngilizce bilmeyen öğretmenleri ve hakimleri Anglofon bölgedeki okullara ve mahkemelere tayin etmesinin ardından 2016'da bölgede gösteriler düzenlenmiş, olaylar çıkmıştı.

Ayrılıkçılar hükümetin sağduyu çağrılarına rağmen, ülkenin 1961-1972 yıllarındaki federalizme geçişinin yıl dönümü nedeniyle kuzeybatıdaki Anglofon bölge Bamenda'da,1 Ekim'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devletin kuruluşunu ilan etmişlerdi. Güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda onlarca asker ve polis hayatını kaybetmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hapishane basıp 163 mahkumu serbest bıraktılar Sonraki Haber >>

İşte İnsanlığın en büyük kaybı

İşte İnsanlığın en büyük kaybı

Hocaefendi, Yunanistan için taziye ve geçmiş olsun mesajı yayınladı!

Hocaefendi, Yunanistan için taziye ve geçmiş olsun mesajı yayınladı!

Afganistan'da neler yaşandı- Bir gasbın hikayesi

Afganistan'da neler yaşandı- Bir gasbın hikayesi

Gündüz İstanbul'un göbeğinde adam kaçırdılar

Gündüz İstanbul'un göbeğinde adam kaçırdılar

Sosyal Medyanın yeni çılgınlığı faciaya sebep oluyor

Sosyal Medyanın yeni çılgınlığı faciaya sebep oluyor

Erdoğan konuştu, damat uyudu

Erdoğan konuştu, damat uyudu

Koray Aydın'dan büyük gaf

Koray Aydın'dan büyük gaf

Akşener dönüş mesajı verdi

Akşener dönüş mesajı verdi

Afganistan'daki Hizmet Okulu'nda bekleyen öğrenci ve velilere sert müdahale

Afganistan'daki Hizmet Okulu'nda bekleyen öğrenci ve velilere sert müdahale

Moğolistan'da öğretmen kaçırmaya çalışan MİT'çiler eli boş döndü

Moğolistan'da öğretmen kaçırmaya çalışan MİT'çiler eli boş döndü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:53:31