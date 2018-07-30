Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da Gazi Üniversitesi eski çalışanlarına operasyon /30 Temmuz 2018 09:08

Ankara'da Gazi Üniversitesi eski çalışanlarına operasyon

Ankara merkezli operasyonda 19 Gazi Üniversitesi eski çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi

SHABER3.COM

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği kararla daha önce KHK ile mesleklerinden ihraç edilen Gazi Üniversitesi eski çalışanı 19 kişi hakkında gözaltı talimatı işleme kondu.

Soruşturmanın hizmet hareketine yönelik olduğu ifade edildi
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