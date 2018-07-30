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Ankara'da Gazi Üniversitesi eski çalışanlarına operasyon
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Ankara'da Gazi Üniversitesi eski çalışanlarına operasyon
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30 Temmuz 2018 09:08
Ankara'da Gazi Üniversitesi eski çalışanlarına operasyon
Ankara merkezli operasyonda 19 Gazi Üniversitesi eski çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi
SHABER3.COM
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği kararla daha önce KHK ile mesleklerinden ihraç edilen Gazi Üniversitesi eski çalışanı 19 kişi hakkında gözaltı talimatı işleme kondu.
Soruşturmanın hizmet hareketine yönelik olduğu ifade edildi
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