Şimdi de 'başörtülü bacıma saldırdılar' diyebiliyor musunuz?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Meclis'te 28 Şubat sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına, gözaltına alındığı sırada polisin cinsel tacizine maruz kalan Merve Demirel de katıldı.





28 Şubat'ın hâlâ hafızalarda olduğunu belirten Kaya, "Kadınların tercih ettiği, kılık kıyafet ve yaşam tarzına müdahale etmeyi kendilerine bir hak gören, devletçi, eril ve bağnaz ideolojik odakların dayattığı politikalarla başta başörtülü kadınlar olmak üzere on binlerce insanın yaşamı etkilendi. İşlerine, mesleklerine devam etme hakları engellenmişti. O günlerde sistem muhalifi Müslümanlar olarak kendi yaşamlarımız için kılık kıyafetimiz için, düşüncelerimiz, inançlarımız, özgürlük istediğimiz için onurlu bir yaşamı bizler gibi olmayan tüm ötekiler için de istiyorduk" dedi.





'TÜRKİYE, AKP ELİYLE KADINA ŞİDDETTE, TACİZDE İLK SIRALARA GİRDİ'





O dönemde yapılan eylemlerin yanından bile geçmeyenlerin bugün iktidar olduğunu söyleyen Kaya, "Güç bu sefer onların eline geçti. Beklediğimiz adalet gerçekleşti mi? Hayır. Dün de kadınlar üzerinden zulmünü, çirkinliğini gösteren, güce tapan, darbeci, eril odaklar bugün de varlığını AKP iktidarıyla sürdürmektedirler. Kendisine Müslümanım diyen dillerinden başörtüsünü düşürmeyenler, hatta başörtüsü istismarı ile iktidar olmuş bir partinin, muhafazakar AKP'nin iktidar eliyle Türkiye, kadına yönelik devlet ve erkek şiddetinde tecavüz ve tacizde ilk sıralara girmiş durumda" şeklinde konuştu.





Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Polisler gözaltında başörtülü kadınların zorla başını açıyor, günlerce nezarette bu şekilde bekletiliyorlar dediğimizde, AKP sıralarından bize 'yalan, iftira' diye saldırıp, konuşmalarımızın Meclis TV'de anlaşılmaması için kuru gürültü yapmışlardı. AKP 'evet örtülerini alıyoruz, yoksa kendilerini asarlar' diye savunma yaptı. 28 Şubat sürecinde başörtülülere yapılan aleni taciz, şiddet ve tüm kutsalların istismarını yapan AKP iktidarı, bu dönemde hakkını aramaya çalışan kadınları aleni katliamlar ve tacizlere döndürmüş durumda süreci."





'AKP'Yİ DEŞİFRE ETMEK İÇİN BURADA'





Merve Demirel'in polis tacizine maruz kalmasının infial yaratmasının nedeninin kameralar önünde gerçekleşmiş olduğunu belirten Kaya, sözlerine şöyle devam etti:





"Bugün İçişleri Bakanı 'işte meydan' diyor, yine pervasızca meydan okuyor hakkını arayan insanlara karşı. Merve Demirel burada. Meclisin absürtçe koyduğu yasaktan dolayı şu anda kürsüde değil. Ama Meclis'in çatısı altında ve yanımızda. 28 Şubat basın açıklamasını birlikte yapıyoruz. 28 Şubat günlerinden bugüne muhafazakar olduklarını iddia eden AKP iktidarı döneminde başörtülü kadınların nelere maruz kaldığını kamuoyuna deşifre etmek için burada. Kadın dayanışması ile sahip çıkıyoruz, yanındayız. Biz de kadınlara düşmanlık edenlere, erkekçi, tacizci zihniyetleriyle bizlere hodri meydan diyenlere buradan hodri meydan diyoruz. Kabataş'ta 'başörtülü bacımı taciz ettiler' yalanına sarılanlar ve bu yalana inanlar iddia ettiğiniz o kadın hani nerede? Ama Merve Demirel işte burada. Şimdi de 'benim başörtülü bacıma saldırdınız' diyebiliyor musunuz? Hayır. Yine tacize, istismara sahip çıkan sizlersiniz."