Erdoğan CHP'yi hedef aldı, kendi partisini unuttu: AKP'li adaylar niye logo kullanmıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da CHP'nin afişlerinde logo kullanmadığını söylerken, "Ankara'da çok enteresandır, zillet ittifakı adayının resimleri var ama resimlerinin altında CHP'nin logosu yok, HDP'nin logosu da yok. Aynı şeyi diğer illerde de yapıyorlar. Çünkü aday bilinsin ama kimin adayı olduğu anlaşılmasın diye bunu yapıyorlar" ifadelerini kullandı.





Erdoğan'ın dediği gibi CHP'nin birçok afişinde logo yer almıyor ancak aynı durum AKP içinde geçerli.





AKP hem Ankara'da hem de diğer birçok kentte logosuz afişler kullanıyor.





Onlardan bazıları:



















