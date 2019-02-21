Futbol federasyonun 80 milyon dolarlık zararı Meclis gündeminde

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker hükümete “80 milyon ABD Doları zararın sorumluları hakkında yasal işlem yapacak mısınız” diye sordu. Göker, TBMM'ye sunduğu yazılı soru önergesinde, Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Süper Lig maçlarının yayın haklarını elinde bulunduran yayıncı kuruluş ile 2012 yılında yapılan 2 yıl uzatmaya ilişkin aralarında ortaya çıkan 80 milyon dolarlık ihtilafa karşılık yargıya taşınan davanın karara bağlandığını hatırlattı.





Göker'in önergesinde şu ifade yer aldı;





“Yayıncı kuruluşun 2010 yılında yıllık 424 milyon dolar karşılığında imzaladığı 4+1 yıllık sözleşmeye dair, 2011 yılındaki şike sürecinde gördüğü zararı öne sürerek yaptığı ihalesiz iki yıllık uzatma talebiTFF tarafından kabul görmüştür. Yayıncı kuruluş, 2010 yılında imzalanan bu sözleşmenin, ilk anlaşmadan kaynaklı bir yıllık opsiyon (2014-15) hakkının kullanılmasının ardından, gelen iki yıl daha (2015-16 ve 2016-17) ihalesiz uzatılmasını talep etmiş ve 2010 yılında imzalanan yayın sözleşmesi rekabet kurulunun da onayıyla 2017 yılına dek uzatılmıştır. Ancak 2012 yılında TFF ile yayıncı kuruluş arasında yapılan protokolle iki yıl daha uzayan yayın paketi içine o dönemki TFF hukukçularının bazı maddeleri eklemeyi unutmaları, TFF'nin yaklaşık 80 milyon dolar, yani bugünkü kur ile 430 milyon lira zarara uğramasına neden olmuştur”





Sonuç olarak ortada 430 milyon liralık bir zarar olduğunu belirten Göker'in soru önergesinde şu sorular yer aldı;





“Türkiye Futbol Federasyonu'nun karşı karşıya bulunduğu 80 milyon dolarlık zarar kim tarafından, nasıl karşılanacaktır?





Unutulan söz konusu maddelerinin kapsamı nedir?





2012 yılında TFF ile yayıncı kuruluş arasında yapılan protokolde imzası bulunan TFF hukukçuları kimlerden oluşmaktadır?





Olayın sorumluları hakkında ne gibi adli ve idari yasal işlemler yapılacaktır?”