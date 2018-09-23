Şili’de eski istihbaratçılara hapis cezası

Tele 13 televizyon kanalının haberine göre Şili'de "Akbaba Operasyonu" kapsamında 12 kişinin kaybedilmesinden sorumlu tutulan 20 eski istihbarat üyesine hapis cezaları verildi. Alman haber ajansı dpa, mahkemenin iki eski istihbaratçıya 17, beş kişiye 15 yıl, kalanlara ise 10, 7, 5 yıl, 300 ve 100 gün hapis cezaları verdiğini duyurdu. Mahkeme 30'dan fazla eski istihbaratçıyı ise suçsuz buldu. Devlet kayıp yakınlarına tazminat ödemeye mahkum edildi.





Hâkim Mario Carrozo gerekçeli kararında, Şili ve diğer üç ülkenin davaya konu olan "kurbanları tutuklama konusunda anlaştığını", "onları kilit altında tutmak için koşullar yarattığını", "gizli yerlerde sorgulamak ve işkence yapmak üzere" onları Şili'ye "karanlık ve sinsi bir planla getirdiğini" ve "aşırı zalimce yok ettiğini" söyledi.



