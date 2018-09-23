Erdoğan “Nazi artığı” dediği Almanya ve Hollanda ile neden yakınlaşıyor?









Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Eylül Cuma günü Berlin'e yapacağı ziyaret, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacak.





BBC Türkçe Erdoğan'ın Dış Politikada aldığı bu yeni virajı analiz etti

Mart 2017'den bu yana kriz içinde bulunan Türkiye - Hollanda ilişkileri de, Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli'nin önümüzdeki hafta resmen göreve başlaması ile yumuşama eğilimine girecek.







Hollanda ve Almanya'nın Türk hükümet üyelerine siyasi propaganda izni vermemesi ile başlayan gerilim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her iki ülkeyi de "Nazi artığı ve faşistlikle" suçlayan açıklamaları üzerine krize dönüştü.





Türkiye'nin aralarında gazetecilerin de bulunduğu bazı Alman vatandaşlarını gözaltına alması üzerine, Berlin - Ankara hattında ilişkiler en alt düzeye indi.Hollanda, dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı, "istenmeyen kişi" ilan ederek, polis zoruyla sınır dışına çıkarılmasını istedi. Bunun üzerine Ankara, Hollanda hükümetini "özür dilemeye" çağırdı.





Ancak Lahey yönetimi, özür dilemeyi reddeti. Buna rağmen iki ülke dışişleri bakanları, perde arkasında ilişkilerin normalleştirilmesi için çaba harcadı.





Hollanda'nın özür dilememesine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan, neden Berlin ve Lahey'le yakınlaşma gereği duydu?





'Güçlü karşılıklı çıkarlar'

Hollanda'da yayınlanan Nu.nl adlı haber portalı, bu sorunun yanıtını araştırdı. Leiden Üniversitesi Türkoloji bölümü öğretim üyesi Petra de Bruijn'a göre, Türkiye ile Almanya ve Hollanda arasındaki soğukluk uzun süre devam edemez. Çünkü, tarafların birbirleriyle çok güçlü karşılıklı çıkarları var.





De Bruijn, Hollanda ve Türkiye'nin sorunu bir süre zamana bırakıp soğuttuğunu belirterek, "Uluslararası politikanın işleyişi bu şekilde. Zaman geçti ve sorun unutuldu. İki taraf da gururundan ödün vermeden ilişkilerini geliştirebilir" dedi.





De Bruijn'in işaret ettiği "güçlü çıkarlar" özellikle ekonomik alanda ön plana çıkıyor. Hem Almanya hem de Hollanda ile yaşanan kriz, bu ülkelerle var olan güçlü ticari ilişkileri gölgeleyemedi





Almanya ile Türkiye arasında 2017'deki ticaret hacmi 37 milyar euro. Bunun yanısıra, Almanya'da yaşayan 3,5 milyon Türkiye kökenli göçmen, bu ülke nüfusunun yüzde 4'ünü oluşturuyor.



