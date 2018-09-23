NBA oyuncusu Enes Kanter, Türkiye’de yaşanan ağır insan hakları ihlallerini anlattı









Yurtdışında yaşanan kaçırma vakalarının da gündeme geldiği programda, 'Erdoğan kendi halkını o kadar korkutmak istiyor ki başka ülkelerdeki muhaliflerini tesbit edip rehin alıyor, kaçırıyor ve Türkiye'ye götürüyor' değerlendirmesi de yapıldı.





- NBA’daki en büyük takımlardan birisi olan New York Knicks’te oynuyorum ve takımımın maçları Türkiye’de yayınlanmıyor.





Benim yaşadıklarımı biliniyor. Ancak öte yandan başından geçenler bilinmeyen milyonlarca kişi var.





- Türkiye Cumhurbaşkanı dünyadaki bütün ülkelerdekinden daha fazla sayıda gazeteciyi hapsetti. Çoğu kişi Türkiye’deki baskıların ne kadar vahim olduğunun farkında değil.





- Daha da saçması, ülke dışında pek çok gazeteci var. Ve onları yakalayamadıkları için Türkiye’deki aile üyelerini yakalıyorlar.

Ve diyorlar ki, ‘tweet atmayı bırakmazsan aileni hapse atarız.’





- Türkiye’de ne kadar siyasi tutuklu olduğu konusunda bir bilgin var mı?





- Belki de 150 binden fazladır.





- Ve onların pek çoğu da senin de dahil olduğun eğitim hareketinin bir parçası.Sadece o da değil. Yüzlerce bebek anneleri ile hapiste.

Ve sanırım 15 ila 17 bin kadın hapse atılmış durumda. Onlardan ne istiyorsunuz? Gerçekten akıl almıyor.





- İnsan Hakları Vakfı’nın rapor ettiği bir vakayı gördüm; Moldova’da Hizmet gönüllüsü pek çok öğretmen kaçırılmış. Ve birkaç saat içerisinde, mahkeme dahi olmadan, Türkiye’ye gönderilmişler. Bu Erdoğan’ın bir güç gösterisi şekli.





- Bir şey ilave edeyim. Türkiye’ye götürüldükten sonrası da çok çirkin. Kaçırıldıktan sonra işkenceye hatta hapiste ölüme maruz kalıyorlar. Ve bu çok çirkin.





Türkiye hakkında bir şey söylediğimde beni yanlış anlamayın; ülkemi çok seviyorum. Bayrağımı ve ülke halkını çok seviyorum.

Benim sorunum Türkiye’deki rejim (yönetim) ile; Türkiye’deki hükümetin faaliyetleri ile ilgili.





Yapılanlar, bu kadar çok insanın yaşadıkları çok üzücü.





Elinizi kalbinizin üzerinize koymanızı ve dua etmenizi istiyorum. Sizden isteğim bu. Duanızı istiyorum.





Çünkü dünyada yaşadıklarımın bir benzerini yaşayan milyonlarca insan var. Sizden en önemli isteğim onlara dua etmeniz. Çünkü bu çok değerli, cidden bu çok önemli.



