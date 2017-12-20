Samanyolu Haber /Dünya / Sığınmacı ''almamak'' için yasa çıkarttılar! /20 Aralık 2017 18:18

Sığınmacı ''almamak'' için yasa çıkarttılar!

Danimarka, Birleşmiş Milletler (BM) kotası nedeniyle 2016-2018 yıllarında kabul etmesi gereken bin 500 sığınmacıyı almamak için kanun çıkarttı.

SHABER3.COM


Danimarka Parlamentosu Folketing’de onaylanan yasaya göre, BM kotasından sığınmacıların kabulü ve sayısıyla ilgili kararlar bundan böyle Göç ve Uyum Bakanı tarafından verilecek.

Son iki yıldır BM kotasından sığınmacı almayan Danimarka’nın, gelecek yıl, 3 yılın toplamı olan bin 500 sığınmacıyı kabul etmesi gerekiyordu.

Yasaya azınlık hükümetini oluşturan partiler ve Sosyal Demokrat Parti kabul oyu verirken, hükümeti dışarıdan destekleyen aşırı sağ Danimarka Halk Partisi ise yasaya karşı durdu.

Danimarka Halk Partisi yetkilileri, gelecek yıllarda hükümetin sol bloğa geçmesi durumunda, sol görüşlü bir bakanın daha fazla sığınmacı kabul edeceğini neden göstererek kanuna destek vermediklerini bildirdi.

Danimarka İstatistik Kurumuna göre, 2017’nin 10 ayında 2 bin 898 kişi Danimarka’dan sığınma talebinde bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sığınmacı ''almamak'' için yasa çıkarttılar! Sonraki Haber >>

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Endonezya Türk İş adamını Türkiye'ye iade etti....

Endonezya Türk İş adamını Türkiye'ye iade etti....

O razı olsun yeter!

O razı olsun yeter!

Sahte belgeyi kabul etmeyen gazeteciye hücre cezası

Sahte belgeyi kabul etmeyen gazeteciye hücre cezası

Afganistan'daki Öğretmenler serbest

Afganistan'daki Öğretmenler serbest

Hakimden Sahte belge sunan avukata fırça

Hakimden Sahte belge sunan avukata fırça

Sahte Belge açıklayan başsavcı dünya gündemde

Sahte Belge açıklayan başsavcı dünya gündemde

Doğumhane kapısında polis bekliyor

Doğumhane kapısında polis bekliyor

Erdoğan'dan Brezilyalı karikatüriste sansür girişimi

Erdoğan'dan Brezilyalı karikatüriste sansür girişimi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:19:15