Alman milletvekili Türkiye'deki davaların izlenmesini istedi

Almanya'da Sol Parti'nin Federal Meclis Grup Başkan Vekili Heike Hänsel, Alman vatandaşları hakkında Türkiye'deki davalara daha fazla Alman parlamenterin gözlemci olarak katılmasını talep etti. Sol Parti milletvekili, "davalara daha fazla milletvekilinin katılması ve Alman sanıklara Alman parlamentosunun daha fazla destek vermesinin iyi olacağını" belirtti.

Hänsel, Türkiye'deki duruşmalara gitmenin Almanya'nın davaları yakından takip ettiği konusunda açık bir mesaj olacağını kaydetti.

Hänsel, yerli ve yabancı parlamento üyelerinin duruşmaları daha kolay izleyebildiğine işaret ederek "Alman milletvekillerinin bu ayrıcalıktan yararlanmalarının aynı zamanda görevleri de olduğunu" dile getirdi.

"Tahliye beraat ettikleri anlamına gelmez"





Hänsel, Alman Federal Meclisi tarafından Pazartesi günü tahliye edilen Alman vatandaşı çevirmen ve gazeteci Meşale Tolu hakkındaki davanın ilk celsesini izlemekle görevlendirilmişti. Sol Parti milletvekili, akademisyen Sharo Garip'in iki yıldır süren yurtdışına çıkış yasağının kaldırıldığı duruşmada da Sol Parti'yi temsilen hazır bulunmuştu.





Hänsel, Tolu, Garip ve daha önce tahliye edilen insan hakları aktivisti Peter Steudtner hakkındaki kararların abartılmaması gerektiğini, haklarındaki davaların sürdüğünü ve "teröre destek verdikleri" suçlamasının ortadan kalmadığını söyledi. Hänsel, "Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin düzelmesinin çok uzağında olduğunu" da savundu.





Alman vatandaşı akademisyen Sharo Garip'in yakında Türkiye'den ayrılıp Köln'e dönmesi bekleniyor. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Meşale Tolu ise Türkiye'den ayrılamıyor. Büyükada davasında yargılanan Peter Steudtner ise hakkında adlı kontrol şartı alınmadığı için Almanya'ya geri döndü. Yaklaşık 10 aydır tutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel hakkında ise henüz bir iddianame hazırlanmadı.