Samanyolu Haber /Gündem / Atilla'nın avukatlarının talepleri reddedildi /20 Aralık 2017 18:16

Atilla'nın avukatlarının talepleri reddedildi

ABD'deki İran yaptırımları davasında kritik sürece giriliyor, jüri bugün karar aşamasına geçecek. Tek tutuklu sanık olan Mehmet Hakan Atilla'nın avukatları ise savcılığın dün ortaya attığı bir iddia gerekçesiyle davanın düşürülmesini istedi. Talep reddedildi.

Hakan Atilla'nın sorgu görüntüleri ortaya çıktı

ABD’deki İran yaptırımları davasında Reza Zarrab’ın itirafçı olması sonrası tek tutuklu sanık olarak yargılanan eski Halkbank genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın avukatları, davanın düşürülmesi için ikinci kez talepte bulundu. Ancak yargıç Richard Berman, talebi reddetti.

Avukatlar, savcılığın dün ortaya attığı ‘Atilla’nın yaptırımları ihlal ettiği belgelendi’ iddiasının, ‘Atilla’nın kendini savunma hakkını ihlal ettiğini’ savunarak davanın düşürülmesini istedi. Berman ise beraat talebini reddederek, jüriden karar verme sürecinde bu iddiayı gözardı etmelerini istemekle yetindi.
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