Atilla'nın avukatlarının talepleri reddedildi

ABD’deki İran yaptırımları davasında Reza Zarrab’ın itirafçı olması sonrası tek tutuklu sanık olarak yargılanan eski Halkbank genel müdür yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın avukatları, davanın düşürülmesi için ikinci kez talepte bulundu. Ancak yargıç Richard Berman, talebi reddetti.





Avukatlar, savcılığın dün ortaya attığı ‘Atilla’nın yaptırımları ihlal ettiği belgelendi’ iddiasının, ‘Atilla’nın kendini savunma hakkını ihlal ettiğini’ savunarak davanın düşürülmesini istedi. Berman ise beraat talebini reddederek, jüriden karar verme sürecinde bu iddiayı gözardı etmelerini istemekle yetindi.