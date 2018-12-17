Sıfır ÖTV yetmedi, beyaz eşya satışı yüzde 21 düştü

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre ekonomik durgunluk, beyaz eşya satışlarına büyük darbe vurdu. TÜRKBESD verisine göre Türkiye’de beyaz eşya satışları, kasım ayında bir önceki yıla oranla yüzde 21 düştü.

Bu rakamlar, hükümetin beyaz eşyada yüzde 6,6 olan özel tüketim vergisini (ÖTV) 31 Ekim’den itibaren yıl sonuna kadar sıfırlamasının da yeterli olmadığını ortaya koydu.









Buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar ocak-kasımı kapsayan 11 aylık dönemde ise yüzde 17 düşüşle 5.8 milyon adet oldu.





Aynı veriye göre kasım ayı beyaz eşya ihracatı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 11’lik bir artış gösterirken üretim, yıllık bazda yüzde 6 arttı.





Aynı dönemde ihracat yüzde 7 artarak 20.2 milyon birim oldu.





Sektör üretimi kasımda yüzde 4 artışla 2.24 milyon, ocak-kasımda ise yüzde 1 düşüşle 23.46 milyon adet olarak gerçekleşti.