Yoksulluğun fotoğrafını çeken öğretmen görevden alındı

Muş’un Korkut İlçesine bağlı Çakırlı İlköğretim okulunda görev yapan Selvan Erek, bir öğrencisinin battaniyeden yapılmış çantasını yardım etmek isteyenlerin görmesi için sosyal medyada paylaştıktan kısa bir süre sonra gündem olmuştu. Fotoğrafın sosyal medyada hızlı yayılmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün Selvan Erek öğretmeni keyfi bir şekilde görevden alınması hakkında HDK Eş Sözcüsü ve HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a soru önergesi verdi.





Selvan Erek'in söz konusu paylaşımı gündem olmadan önce Whatsapp grubunda da paylaştığı ve fotoğrafı Whatsapp grubunda gören İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün hiçbir şey söylemediğinin iddiasında bulunulan önergede, "Selvan öğretmenin öğrencisinin yoksulluğuna dikkat çektiği paylaşım, ana akım medya tarafından “algı operasyonu” şeklinde çarpıtarak haberleştirilmesinden sonra Selvan Erek öğretmen görevden alınmıştır" ifadelerini yer aldı.





Önergede Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a şu sorular yöneltildi:





1. Muş’un Korkut ilçesine bağlı Çakırlı köyündeki ilköğretim okulunda görev yapan ücretli öğretmen Selvan Erek’in görevden alınmasının hukuki gerekçesi nedir? İle ve ilçe kurum amirlerinin bu tarz keyfi uygulamalarda bulunmamaları için bir girişimde bulunacak mısınız?





2. Selvan Erek öğretmenin, bir öğrencisinin battaniyeden yapılmış çantasının sosyal medyada paylaşmasının amacı öğrencilerine kamuoyundan gelecek yardım elinin uzatılmasıyken “algı operasyonu” şeklinde çarpıtarak haberleştirenlerle ilgili bir girişimde bulunacak mısınız?





3. Yoksulluğun toplumsal bir gerçeğimiz olduğundan yola çıkarak Çakırlı İlköğretim Okulu ve benzeri okullarda ki maddi durumu kötü olan öğrenciler için bir girişiminiz olacak mıdır?





4. Paylaşımları nedeniyle insanları işten çıkararak ücretli ve kadrolu çalışan kamu emekçisi öğretmenleri korkutmak ve iş güvencelerini tamamen yok ederek iktidar ile benzer düşünmeyen kesimleri kamudan tasfiyeyi mi hedefliyorsunuz?





5. Çakırlı köyündeki ilköğretim okulunun hizmetli ve okul ihtiyaçlarını karşılamayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında inceleme ve soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?





6. Selvan Erek öğretmene hakaret etmek suretiyle görevden alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Türk Ceza Kanunun 125. Maddesine göre suç işlemiştir. İlçe Eğitim Müdürü hakkında Bakanlığınız soruşturma açacak mı?





7. Yoksulluğun fotoğrafını çeken Selvan öğretmen ile “çocuklar ölmesin” diyen Ayşe öğretmen neden cezalandırılmaktadır?



