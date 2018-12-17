KHK’li akademisyenler pasaportlarını isteyecek

OHAL Kanun Hükmünde Kararnameleri (KHK) ile üniversitelerden ihraç edilen bilim insanlarının pasaport sorunu çözülmedi. KHK’li bilim insanları sorunun çözümünü sağlamak üzere 19 Aralık Çarşamba günü Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne başvurarak pasaport tahditlerinin kaldırılmasını isteyecek. KHK’li milletvekilleri de bilim insanlarının başvurusu sırasında Nüfus Müdürlüğü'nde olacak.









Hiçbir mahkeme kararına dayanmayan ve OHAL kalkmış olmasına karşın devam eden pasaport tahditleri, anayasaya ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerdeki hükümlere rağmen bir hak ihlali olarak devam ediyor.





KHK’lerle ihraç edilen akademisyenlerin mesleklerini sürdürmelerini ülke içinde imkansız kılan hukuksuzluk, seyahat hakkının engellenmesiyle katlanıyor. CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun sorusu üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu idareden kaynaklı bir ihlal varsa bunu ortadan kaldıracağını beyan etmiş olsa da henüz bir düzenleme yapılmadı.





Bu hak ihlalini göstermek ve idari mekanizmaların hukuk devleti prensibine uyacak biçimde harekete geçmesini sağlamak için, KHK’li bilim insanları, KHK’li vekillerle birlikte, 19 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 10.00’da Varlık Mahallesi, Tanzimat Caddesi 67 numarada bulunan Ankara İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne giderek, pasaport tahditlerinin kaldırılması başvurusunda bulunacak.