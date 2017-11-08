Samanyolu Haber /Gündem / Siber dolandırıcıların yeni hedefi: Netflix kullanıcıları! /08 Kasım 2017 17:03

Siber dolandırıcıların yeni hedefi: Netflix kullanıcıları!

Netflix gibi e-posta gönderen siber korsanlar pek çok kişiyi tuzağa düşürmüş durumda.

SHABER3.COM




 MailGuard'ın konuyla ilgili yayınladığı raporda söz konusu e-posta kullanıcının kredi kartı bilgilerindeki bir hatadan dolayı üyeliklerinin askıya alındığını belirtiyor ve bu sorunu çözmeleri için e-postada yer alan bir linke tıklamalarını istiyor. 

Söz konusu link ise kullanıcıyı sahte bir Netflix sayfasına yönlendiriyor. 

Orijinal Netflix sitesiyle neredeyse tamamen aynı dizayna sahip olan sahte site kullanıcıların üyeliklerini uzatmaları için kredi kartı bilgilerini alıyor. 

"Phishing" olarak bilinen bu tür dolandırıcılıklar yeni bir yöntem değil. 

Ancak Wired'da yer alan habere göre, eski olmasına rağmen bu yöntem hatırı sayılır miktarda Netflix kullanıcısını etkilemiş durumda. 

PHISHING NEDİR?

Phishing ya da yemleme genelde bir kişinin şifresini veya kredi kartı ayrıntılarını öğrenmek amacıyla kullanılıyor. 

Bir banka veya resmi bir kurumdan geliyormuş gibi hazırlanan e-posta yardımıyla bilgisayar kullanıcıları sahta sitelere yönlendiriliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Siber dolandırıcıların yeni hedefi: Netflix kullanıcıları! Sonraki Haber >>

Bir hakim ilk defa konuştu

Bir hakim ilk defa konuştu

Yaşadıklarımı bütün dünya biliyor!

Yaşadıklarımı bütün dünya biliyor!

'Arınç'ın Manisalı amcanın cezaevinde kalmasına gönlü el veriyor mu?'

'Arınç'ın Manisalı amcanın cezaevinde kalmasına gönlü el veriyor mu?'

Babasından Hidayet Karaca'ya duygu dolu mektup

Babasından Hidayet Karaca'ya duygu dolu mektup

Korkuya kapılmayın, Ümidinizi yitirmeyin..

Korkuya kapılmayın, Ümidinizi yitirmeyin..

Bu Adamdan Niçin Korkuyorlar?

Bu Adamdan Niçin Korkuyorlar?

Samsung, iPhone ile dalga geçti

Samsung, iPhone ile dalga geçti

Cevabını hazır et...

Cevabını hazır et...

3 dakikada TEHİT

3 dakikada TEHİT

Milli Eğitim Bakanı: Okulların yüzde 92'si niteliksiz

Milli Eğitim Bakanı: Okulların yüzde 92'si niteliksiz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:56:14