Siber dolandırıcıların yeni hedefi: Netflix kullanıcıları!









MailGuard'ın konuyla ilgili yayınladığı raporda söz konusu e-posta kullanıcının kredi kartı bilgilerindeki bir hatadan dolayı üyeliklerinin askıya alındığını belirtiyor ve bu sorunu çözmeleri için e-postada yer alan bir linke tıklamalarını istiyor.





Söz konusu link ise kullanıcıyı sahte bir Netflix sayfasına yönlendiriyor.





Orijinal Netflix sitesiyle neredeyse tamamen aynı dizayna sahip olan sahte site kullanıcıların üyeliklerini uzatmaları için kredi kartı bilgilerini alıyor.





"Phishing" olarak bilinen bu tür dolandırıcılıklar yeni bir yöntem değil.





Ancak Wired'da yer alan habere göre, eski olmasına rağmen bu yöntem hatırı sayılır miktarda Netflix kullanıcısını etkilemiş durumda.





PHISHING NEDİR?





Phishing ya da yemleme genelde bir kişinin şifresini veya kredi kartı ayrıntılarını öğrenmek amacıyla kullanılıyor.





Bir banka veya resmi bir kurumdan geliyormuş gibi hazırlanan e-posta yardımıyla bilgisayar kullanıcıları sahta sitelere yönlendiriliyor.