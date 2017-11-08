Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş yazardan AKP'ye sert sözler :Rüşvetçi, katil, uyuşturucu kullanıyorlar /08 Kasım 2017 16:27

Yandaş yazardan AKP'ye sert sözler :Rüşvetçi, katil, uyuşturucu kullanıyorlar

Abdurrahman Dilipak'tan AKP'ye çok sert eleştiriler: “Allah bunların belasını vermiş, kiminin eline kan bulaşmış, kimi uyuşturucu kullanıyor, kimi kumara sarmış. Bu gerizekalı, ahmak, alçak hainlerle uğraşmak ağır geliyor insana”

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Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü köşesinde Suudi Arabistan’ta prenslere yönelik operasyonu hatırlatarak Türkiye’deki siyasileri, iş adamlarını ve bürokratları çok sert bir dille uyardı.

Suudi Arabistan’da prenslere yapılan operasyon sonrasında mallarına el koyma işleminin ABD ve İngiltere tarafından yapıldığını belirten Abdurrahman Dilipak, şu ifadeleri kullandı:

“Bakın, bizim haksız kazanç elde eden patronlara, politikacılara, bürokratlara, belediyecilere de söylüyorum, sizin paralarınızın nerelerde olduğu biliniyor. Dubai, Katar, İsviçre, Malta, İngiliz of Shore bankaları, Hong Kong, hepsi biliniyor. İçeride bir ihbar, Panama belgelerindeki bir kayıt işinizi bitirir. ‘Parayı nereden bulduğunuz’u ispatlayamazsanız, bu hesaplar, birileri tarafından yolunduktan sonra, dünya bankasına aktarılır. Bu paranın peşine düşecek olursanız, Zarrab’ın gittiği yere giderseniz.”

“Zaten bu kafa ile giderlerse en büyük ihaneti kendileri yapmış olurlar Erdoğan’a, AK Parti’ye” diye yazan Dilipak,  AKP ve AKP’ye yakın iş adamlarını da şöyle eleştirdi:

“Zaten Allah bunların belasını vermiş. Kiminin eline kan bulaşmış, kimi uyuşturucu kullanıyor, kimi kumara sarmış. Aile birkaç milyonu koymuş cebine bir sapa adam olsun diye göndermiş ama, haytaların iş yapacağı yok.. Bunların çocukları başlarına bela olacak bu gidişle.”

Dilipak yazısının son bölümünde AKP’li belediyelerdeki rüşvete de dikkat çekerek şöyle yazdı:

“Bazı yerlerde durum gerçekten vahim. İş ‘Selam verdim rüşvet değildir diye almadılar’ noktasında. İçimizdeki ‘düşman’ dışımızdakinden daha tehlikeli. Dünya ahvali böyle iken, bölgemiz kan gölüne dönmüşken, içeride bir de bu gerizekalı, ahmak, hain, alçak hainlerle uğraşmak ağır geliyor insana.”

Abdurrahman Dilipak’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:


Zaten Allah bunların belasını vermiş. Kiminin eline kan bulaşmış, kimi uyuşturucu kullanıyor, kimi kumara sarmış. Aile birkaç milyonu koymuş cebine bir sapa adam olsun diye göndermiş ama, haytaların iş yapacağı yok.. Bunların çocukları başlarına bela olacak bu gidişle.

Haram para ile saadet olmaz! Ahiretleri gitti de bunların, dünyaları da gidecek. Yeryüzünde bir cennet ve ölmeyecekmiş gibi bir hayat hayal ederken, cehennemin yalazı yalar bunların suratlarını.

Keşke Erdoğan kamu güvenliği müsteşarlığı üzerinden kendi belediyelerini, kendi bakanlıklarını, CHP’li belediyeleri, tebdili kıyafetle bir denetletse. Bazı yerlerde durum gerçekten vahim. İş “Selam verdim rüşvet değildir diye almadılar” noktasında. İçimizdeki “düşman” dışımızdakinden daha tehlikeli. Dünya ahvali böyle iken, bölgemiz kan gölüne dönmüşken, içeride bir de bu gerizekalı, ahmak, hain, alçak hainlerle uğraşmak ağır geliyor insana.”
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