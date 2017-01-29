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HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen de gözaltına alındı!
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HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen de gözaltına alındı!
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29 Ocak 2017 10:12
HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen de gözaltına alındı!
HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen Ankara'da gözaltına alındı.
SHABER3.COM
Gözaltına alındığını kişisel Twitter hesabından duyuran Bilgen, "İstanbul'a gitmek için geldiğim Esenboğa'dan az önce göz altına alındım. Diyarbakır'a götürüleceğim söyleniyor" diye yazdı.
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