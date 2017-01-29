Samanyolu Haber /Gündem / HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen de gözaltına alındı! /29 Ocak 2017 10:12

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen de gözaltına alındı!

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen Ankara'da gözaltına alındı.

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Gözaltına alındığını kişisel Twitter hesabından duyuran Bilgen, "İstanbul'a gitmek için geldiğim Esenboğa'dan az önce göz altına alındım. Diyarbakır'a götürüleceğim söyleniyor" diye yazdı. 
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