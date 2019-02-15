Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Şer güçlerin parasıyla yan gelip yattık' /15 Şubat 2019 16:29

'Şer güçlerin parasıyla yan gelip yattık'

İşsizlik rakamlarıyla ilgili ilginç bir veri ve tespit geldi

SHABER3.COM

Karar gazetesinde ekonomi yazıları yazan İbrahim Kahveci, AKP’nin iktidarı boyunca işsizliğin hiç düşmediğini yazdı. “Çok büyük kısmı Avrupa ve ABD’nin yolladığı paralar ile bir sanal refah yaşadık” diyen Kahveci,  “Yani başkasının parası (‘Şer Güçlerin’ parası) ile yan gelip yattık” dedi.

Kahveci’nin “Çarklar durdu işsizlik rekorda” başlığıyla (15 Şubat 2019) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

Gel de iyimser bir şeyler söyle.

Dolar düşüyor, faiz düşüyor diye ekonomi de toparlıyor görüşünün ne kadar vahim bir hata olduğunu hep beraber görüyoruz.

Evet, işsizlik rekorda.

İşsizlik zaten AK Parti döneminde hiç düşmedi. Çok büyük kısmı Avrupa ve ABD’nin yolladığı paralar ile bir sanal refah yaşadık. Yani başkasının parası (‘Şer Güçlerin’ parası) ile yan gelip yattık.

1981-1991 arası ANAP döneminde 30,3 milyon çalışma çağındaki nüfusun yüzde 56’sı işgücüne katılıyordu. Ve bu işgücünün 15,6 milyonu bir işte çalışıyordu. İşsiz sayısı ise 1 milyon 418 bin ile yüzde 9,1 işsizlik oranına sahipti.

1992-2002 kayıp yıllarında bile işgücüne katılım oranı yüzde 56,’dan yüzde 51’e düşmesinin etkisi ile işsiz sayısı 1 milyon 732 bin kişiye çıkıyor ama işsizlik oranı yüzde 9,1’de kalıyor.

Ya son 15 yıl!

AK Parti döneminde istihdama katılım oranı daha da düşüyor ve yüzde 49’a geriliyor. Yani toplumun çalışma isteği ANAP dönemine göre 7 puan daha azalıyor. Ya da şöyle izah edelim: ANAP dönemi gibi çalışma isteği olsaydı son 15 yılın ortalama işgücü sayısı 25 milyon 943 bin değil, 29 milyon 693 bin kişi olacaktı.

Kısaca, ANAP dönemine göre 3 milyon 750 bin kişi çalışmak yerine, yan gelip yatmayı tercih ediyor. Ya da iş bulma ümidi olmadığı için köşesine çekiliyor.

Gelelim çalışmak isteyen ve çalışanların durumuna. Son 15 yılın çalışan sayısı ortalama 23 milyon 169 bin kişi ve işsiz sayısı da 2 milyon 768 bin kişi. Böylece AK Parti dönemi ortalama işsizlik oranı tam yüzde 11,9 oranında gerçekleşiyor.
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