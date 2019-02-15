Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da iki kaçırılma daha... Bu kez evleri silahlı sivil polislerle basıldı! /15 Şubat 2019 16:23

Ankara'da iki kaçırılma daha... Bu kez evleri silahlı sivil polislerle basıldı!

Ankara'da Özgür Kaya ve Yasin Ugan adlı otomatik tüfekli 40 sivil polisle Ankara’da yaşadıkları ev basılıp, başlarına çuval geçirilerek kaçırıldı. Polis ailelere “bizde yok” diyor.

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Bold medya'dan Cevheri Güven'in haberine göre Yasin Ugan (43) ve Özgür Kaya (41) Başkent Ankara’da güvenlik güçleri tarafından kaçırıldı.

Edinilen bilgiye göre; Ugan ve Kaya’nın bulunduğu Ankara Altındağ Çamlık Mahallesi, 1847. Sokak’taki ev 13 Şubat 2019 günü saat 15:00 civarı sivil kıyafetli, otomatik tüfekli yaklaşık 40 kişi tarafından kuşatıldı.

Ellerinde otomatik tüfekler bulunan 40 sivilin çevrede oturan halka kendilerini sivil polis olarak tanıttıkları belirtiliyor.
Kuşatmadan bir süre sonra evde bulunan Yasin Ugan ve Özgür Kaya’nın başlarına siyah poşetler geçirilmiş biçimde evden çıkartılarak beyaz bir minibüse bindirildiği ifade ediliyor.
Yaşananlara bütün komşular ve sokakta yaşayanlar şahit olurken, sivil polislerin gece 23:00’a kadar evin etrafında dolaştıkları ve ev sahibini sorguladıkları öğrenildi.

Özgür Kaya 13 Şubat’ta kaçırıldı.

ONLARCA ŞAHİT VAR EMNİYET BİLGİ VERMİYOR

Onlarca şahidin önünde gerçekleşen olay sonrası Ugan ve Kaya’nın ailelerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne yaptıkları tüm başvurular ise sonuçsuz kaldı. Emniyet ikilinin gözaltında alınıp alınmadığı, nerede bulundukları konusunda Ailelerle hiçbir bilgi paylaşmadı.

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