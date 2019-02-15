Galatasaray Başkanı: CAS'a yaptığımız itiraz kabul edildi

Mustafa Cengiz, kulüp televizyonunda yaptığı açıklamada, "CAS'a yaptığımız itirazın kabul edilmesinde, mali durumun düzenli iyiye gitmesi, bizim süreçte olan Avrupa kulüplerine göre Galatasaray'ın çok daha iyi bir performans göstermesi çok etkili oldu." ifadelerini kullandı.







UEFA'dan gelmesi muhtemel bir men tehlikesinin tamamen ortadan kalktığının altını çizen Cengiz, şöyle konuştu:







"Komite bizim yeniden yargılanmamızı istedi. Biz bundan rahatsız olduk. Çünkü bizim her şeyimiz ortada. Kendi iç denetimimiz dışında, UEFA'nın denetçileri ve uluslararası denetçilerimiz denetliyor. Biz bu karara CAS'ta itiraz etme kararı aldık. 5 Ekim 2018'de alınan yeniden inceleme kararına, 15 Ekim 2018'de CAS nezdinde Cenevre'de itiraz ettik. Uluslararası bir hukuk bürosundan danışman tutarak davayı açtık. Bugün 15 Şubat 2018 yaklaşık 4 aylık ciddi bir inceleme sonucunda CAS'ın kararı 14.30 itibarıyla açıklandı. CAS'ta davayı kazandık. Bunu bütün camiaya müjdeliyorum. Çok önemli, çünkü gelecek 3 yılımızı kapsıyor. İtirazımız kabul edildi ve komitenin yeniden yargılama başvurusu reddedildi. Disiplin komitesinin kararı uygulanacak ve yapılandırma anlaşması devam edecek."





Galatasaray, UEFA'nın yeniden inceleme kararı üzerine geçen yıl CAS'a başvurmuştu. Başvuruyla ilgili Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile UEFA arasında imzalanmış olan yapılandırma anlaşmasının, UEFA Finansal Kontrol Organı Yargı Dairesi tarafından yeniden incelenmek üzere UEFA Finansal Kontrol Organı Soruşturma Dairesi’ne gönderilmesine dair kararına karşı Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde itiraz başvurusunda bulunulmuştur." denilmişti.