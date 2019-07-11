Samanyolu Haber /Gündem / Senin için değer miydi? /11 Temmuz 2019 16:29

Senin için değer miydi?

Gazeteci Erkam Tufan Aytav, YouTube kanalından yeni bir yorum videosu yayınladı.

SHABER3.COM

Erkan Tufan Aytav, YouTube kanalından "Senin için değer miydi?" başlıklı bir yorum videosu yayınladı. 



Türkiye'de yaşanan hak ihlallerine sessiz kalanları eleştiren Aytav önemli tespitlerde bulundu.


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