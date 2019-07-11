Samanyolu Haber
Senin için değer miydi?
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Senin için değer miydi?
/
11 Temmuz 2019 16:29
Senin için değer miydi?
Gazeteci Erkam Tufan Aytav, YouTube kanalından yeni bir yorum videosu yayınladı.
SHABER3.COM
Erkan Tufan Aytav, YouTube kanalından "
Senin için değer miydi?" başlıklı bir yorum videosu yayınladı.
Türkiye'de yaşanan hak ihlallerine sessiz kalanları eleştiren Aytav önemli tespitlerde bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
Senin için değer miydi?
Sonraki Haber >>
Merkel yine titreme nöbetine girdi
Finlandiya Başbakanı Antti Rinne ile bir araya gelen Merkel yine titrediği görüldü. Merkel daha...
ODTÜ'de kavak katliamının görüntüleri...
Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampusündü inşâ edilmesi planlanan Kredi Yurtlar...
Ali Babacan'ın yeni parti kurma kararı için esnaf komşuları ne dedi?
Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan kurucusu olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) üyeliğinden...
Trafik magandası baklavacılara bir darbe daha: Marka hırsızlığı yapmışlar
İstanbul Pendik'te hamile kadının aracını durdurup üstünde zıplayan Seydioğlu Baklavaları'nın...
AB'nin Türkiye'ye yönelik müeyyideleri sızdı
Avrupa Birliği Türkiye ile hava ulaşımı görüşmelerini ve üst düzey diyaloğu durduracak. AB...
22 ülke ilk kez Uygur Türkleri için bir araya geldi... Ama Türkiye imzalamadı
Çin'de Uygur Türklerine yönelik sistematik şiddet devam ederken bugün 22 ülke, ortak bir bildiriye...
CHP'de 'Babacan emanet oyları götürecek' endişesi
CHP’de yeni siyasal partinin kurulmasıyla AKP’ye kırgın seçmenin CHP’ye verdiği emanet oyların...
Asla binmem dediği uçakta baş köşeyi kapan Ahmet Hakan: Hadi len ordan!
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bir yazısında ifade ettiği "Tayyip Erdoğan’ın uçağına asla ve...
Nesrin Gençosman’ın 1'inci ölüm yıl dönümü: Özgürlükten ölüme 41 gün
Nesrin Gençosman tutukluluğunun 41. gününde açık ihmallerle hayatını kaybetti. Bugün ölümünün...
Anket şirketleri açıkladı
ANAR Araştırma Genel Müdürü İbrahim Uslu ve A&G Araştırma Genel Müdürü Adil Gür, Babacan'ın...
Ormanlar yanıyor, THK uçakları yatıyor
Türkiye'de her yaz yaşanan orman yangınları bu yaz da gündemde. Sıcakların artmasıyla neredeyse...
Para gelecek her kapıyı çalıyor
Dış politikada S-400, Suriye, İdlib, Libya ve Doğu Akdeniz’deki süreçler nedeniyle Trump ile...
Tweet
Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı
ODTÜ'de kavak katliamının görüntüleri...
Merkel yine titreme nöbetine girdi
Ali Babacan'ın yeni parti kurma kararı için esnaf komşuları ne dedi?
AKP ile MHP'ye "af" sözünü hatırlattı: Nereye gidiyorsunuz arkadaşlar?
Davutoğlu ekibinden dikkat çeken video
Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi
Erdoğan konuşurken Albayrak yine uyudu
Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi böyle söküldü
Atilla Taş'tan Cüneyt Özdemir'e cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Casusluk iddiasıyla eleştirilen Diyanet İşleri Almanya'da imam yetiştirecek
Özlemek Güzeldir
AKP doları böyle düşürüyor!
Trafik magandası baklavacılara bir darbe daha: Marka hırsızlığı yapmışlar
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
21:58:39