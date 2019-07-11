'Mavi Marmara' gemisi satıldı adı artık 'Erdoğan Bey' ismiyle yeniden denizlerde olacak...

Gazze’ye 2010 yılında yardım götürürken İsrail deniz komandolarının baskınına uğraması sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği Mavi Marmara gemisi, artık “Erdoğan Bey” ismiyle yeniden denizlerde olacak. Gemiyi satın alan armatör Erdoğan Tümsek, “Tüm yaşanmışlıklara saygımız var. Piyanosunu koruyoruz, Mavi Marmara’yken hatırası olan herkese kapımız açık” ifadelerini kullandı.



Gemiyi İHH'dan satın alan armatör Erdoğan Tümsek, geminin adını "Erdoğan Bey" olarak değiştirdi.

HATIRASI OLAN HERKESE KAPIMIZ AÇIK

Gemi yakın zamanda Marmara Ereğlisi-Bandırma seferlerine başlayacak, ikinci hat olarak ise Maltepe-Marmara Ereğlisi arasında dolaşacak. Armatör Erdoğan Tümsek, "Tüm yaşanmışlıklara saygımız var. Piyanosunu koruyoruz, Mavi Marmara'yken hatırası olan herkese kapımız açık" ifadelerini kullandı.

İHH 'MAVİ MARMARA' GEMİSİNİ SATMIŞTI!

Uluslararası hukuka göre İsrail'in 12 millik kıta sahanlığının çok dışında baskına uğrayan Mavi Marmara, Haydarpaşa Limanı'na geldiği Ağustos 2010'dan itibaren demirliyordu. Mülkiyeti İHH İnsani Yardım Vakfı'na ait olan gemi 7,5 yılın sonunda geçtiğimiz yılın Mart ayında satıldı.

İHH: GİRİŞİMLERDE BULUNDUK AMA SONUÇ ALAMADIK

İHH'dan yetkililer yaptıkları açıklamada, "Mavi Marmara'nın müze olması için uzun zaman çeşitli girişimlerde bulunduk ama bir sonuç alamadık, liman liman gezsin misyonunu anlatsın dedik ondan da bir sonuç alamadık. Bu doğrultuda artan bakım maliyetleri gereği satmak durumunda kaldık. Tüm gelir Filistin için harcanacaktır." demişti.

GEMİ GÜÇLENDİRİLDİ





Milliyet’ten Gökhan Karakaş’ın haberine göre, gemiyi Mart 2018’de satın alan armatör Erdoğan Tümsek, üst güvertesini kestirdi, hangarlarını büyüttü.





Tuzla’da bir yıl süren çalışmalar sonunda makine dairesi güçlendirilen, güvertesine metal destekler, hangarlarına yangın söndürme sistemi eklenen gemi, “Erdoğan Bey” adıyla Marmara Denizi’nde yapacağı seferleri bekliyor.





Yakın zamanda Marmara Ereğlisi-Bandırma seferleri yapmayı hedefleyen “Erdoğan Bey”, ikinci hat olarak Maltepe-Marmara Ereğlisi arasında dolaşacak.





Pek çok yaşanmışlık ve hatıra barındıran geminin Haydarpaşa’da çürümeye terk edilmesine dayanamadığı için satın aldığını belirten Tümsek, “Vapurla geçerken gördüğüm Mavi Marmara’nın sonunun ne olacağını düşünüyordum. Kaderine terk edilmesini kabul etmedim. Güçlü ve güzel bir gemiydi. 1.2 milyon dolara satın aldım, 1.8 milyon dolar dönüşmesi için harcadım. Gazi Mavi Marmara, artık ‘Erdoğan Bey’ adıyla denizlerde süzülecek. Bir gemi denizde olduğu sürece var olur” diye konuştu.





Geminin kamyon ve gaz tankeri taşıyarak Marmara bölgesindeki trafiğin rahatlamasına katkı sağlayacağını söyleyen Tümsek, “Bir tarihi korurken, 100’den fazla kamyonun trafikten çekilmesini sağlıyoruz. Ağır vasıtaları ve tehlikeli yük taşıyan kamyonu taşıyacak gemi günde 74 mil yapacak. Köprü üstünü, rengini, çanını, dümenini hatta piyanosunu bile koruduk. Mavi Marmara gemisinde hatırası olup yeni haliyle gemimize gelmek isteyen olursa kapımız açık” dedi.