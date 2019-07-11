Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Otogarı'nın otoparkı İSPARK'a devredildi /11 Temmuz 2019 17:48

İstanbul Otogarı'nın otoparkı İSPARK'a devredildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisi toplantısında, Büyük İstanbul Otogarı'nın otopark işletmesi İSPARK'a devredildi.

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İBB Meclisi, Büyük İstanbul Otogarı'nın (Esenler Otogarı) otopark işletmeciliğinin İSPARK A.Ş.'ye devredilmesini görüştü.

İBB meclisi, otogarın otopark işletmesinin İSPARK'a devredilmesini karar altına aldı.
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