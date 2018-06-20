'Senin derdin Kur'an, Fatiha olsaydı bakara, makara diyeni tutar kulağından atardın'

Çorlu mitinginde konuşan İnce, kendisine bu enerjiyi nereden buluyorsun diye soranlara, bir ilk okul öğrencisinin kendisine gönderdiği notu okudu: "Cumhurbaşkanım, ben Deniz Acar. 3. sınıfta okuyorum. Bütün mitinglerinizi izledim. Okulumda yapılan İstiklal Marşı yarışmasını birincilikle kazandım. Oradan kazandığım gram altını, seçim kampanyanıza destek olmak istedim. Savaşlar olmasın, insanlar mutsuz olmasın, yüzler hep gülsün."







"Cumhurbaşkanı olduğumda bu notu da, gram altını da Çankaya Köşkü'nün müzesine koyacağım" diyen İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





*Dün, Adana'da Ömer Halisdemir'in mezarına gidip Fatiha okuyamaz diyor. Senin derdin ne Ömer Halisdemir ne de Fatiha. Senin derdin Kuran, Fatiha, ayet, sura olsaydı, bakara-makara diyeni tutar kulağından atardın.







*Türkiye'yi hukuk devleti yapacağız, bağımsız bir yargı diyorum, hak-hukuk-adalet diyorum; o da geliyor meydanlara çay-kek-oralet.





*Moralinin bozuk olduğunu biliyorum. Bak kaldı 3-5 gün. Gel 81 milyon bizi izlesin. İstediğin kanalda, istediğin saatte, istediğin gazetecilerle. Gel benimle ekonomi tartış. Yüreğin varsa çık karşıma.





*Kime kardeşim dediyse bugün Erdoğan'ın yanında değil. Rizeliyim diyor, ama Rize'nin çayını bile beğenmiyor. O artık milete tepeden bakan bir adam.





'HER ŞEYİ BİLİYOR; DOKTOR, JİNEKOLOG, MÜHENDİS AMA DİPLOMA YOK ORTADA'





*Ben halkını bilen bir cumhurbaşkanı olacağım. Hakkını bilen bir cumhurbaşkanı, haddini bilen bir cumhurbaşkanı olacağım. Ama aynı zamanda da haddini bilmeyenlere haddini bildiren bir cumhurbaşkanı olacağım.







*Her şeyi biliyor, doktor, jinekolog, mühendis… Her şeyi biliyor ama diploma yok ortada.





*Söz veriyorum. Ben cumhurbaşkanı olduğumda, 100 gün içinde kimsenin telefonu dinlenmeyecek.





'TRT, TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON DEĞİL, TAYYİP RADYO TELEVİZYONU'





*Medya, borazan olmayacak. Dünya Türkiye'deki seçimlerle ilgileniyor. 50 ülkenin 50'si de randevu istedi. Hatta şöyle dediler. ‘Ezber bozan bir adam var' dediler. Ama Türkiye'de medya korkudan görmüyor. Benim yayınımı kesip Binali Yıldırım'ı bağlıyorsun. Utanmıyor musun Türk medyası. Şu TRT var ya. Türkiye Radyo Televizyon değil ‘Tayyip Radyo Televizyonu'.







*Bir sürü ekonomik vaatte bulundun. Parayı nereden bulacaksın diye sormak sizin hakkınız. 186 kere Kamu İhale Kanunu'nu değiştirdiler. Bu ne demek biliyor musunuz? Çaldılar. Ben çalmayacağım. Suriyelilere 40 milyar dolar lira harcadılar. Ben harcamayacağım, milletime vereceğim. Çünkü Suriyeliler barış içinde memleketine dönecek.