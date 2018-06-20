AB'den 'Trump'a oy verenleri hedefleyen' yaptırımlar

Yaban mersini, portakal, mısır, fıstık ezmesi, kot-deri-konfeksiyon-makyaj ürünleri, çarşaf, viski ve motosiklete uzanan çok sayıda ürüne ek vergi geliyor.





ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşları kızışıyor. Avrupa Birliği'nin (AB) icra organı Avrupa Komisyonu, Trump'a misilleme olarak Amerikan ithal ürünlerine ilk etapta 2.8 milyar euroluk ek vergi kararını, 22 Haziran cuma günü hayata geçireceğini duyurdu.





TRUMP'A OY VERENLER HEDEFTE





ABD'nin yaban mersini, portakal, mısır, fıstık ezmesi, kot pantalon, deri-konfeksiyon-makyaj ürünleri, çarşaf, viski ve motosiklete uzanan çok sayıda ürününü kapsayan AB'nin ek gümrük vergilerinin, öncelikle Trump'ın seçmen tabanını oluşturan çiftçileri ve imalatçıları vuracağı belirtiliyor.





AB: BUNU BİZ İSTEMEDİK







Komisyon'un ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmstrom ''Bu pozisyona girmeyi biz istemedik. Gel gelelim ABD'nin tek taraflı ve haksız şekilde AB'ye yönelik çelik-alüminyum vergileri dayatması karşısında başka seçeneğimiz kalmadı'' açıklamasını yaptı.





Daha önce AB'nin ABD'ye yönelik yeni gümrük tarifesinin 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi bekleniyordu.





İKİNCİ LİSTE YOLDA







Avrupa Komisyonu, Amerikan mallarına ek cezai gümrük vergisi uygulanmasını öngören ikinci bir liste daha hazırlıyor. 2021 yılında yürürlüğe girmesi planlanan ek gümrük tarifesinin hacmi 6.4 milyar doları buluyor.





Trump'ın Çin'in yanısıra ABD'nin müttefiklerine de çektiği gümrük duvarına karşı Kanada ve Meksika da misilleme açıkladı.





Trump'ın tetiklediği ABD-Çin ticaret savaşının çapının ise daha hızla büyümesi bekleniyor.