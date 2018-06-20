Dekandan iğrenç paylaşım, Üniversiteden açıklama

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'in Twitter'da bir kadına verdiği yanıta Twitter kullanıcılarından tepki geldi.







Özdemir, "Sana bir gerçeği göstereyim. Senin zihniyetindeki kızlar senin zihniyetindeki öğretmenler tarafından üniversiteye gelene kadar ortaokul ve lisede patlatılarak geliyor ve hiç dile getirilmiyor. Bir düşün bakalım?" ifadelerini kullandı.





REKTÖRLÜK: REKTÖRLÜĞÜMÜZ BU TÜR DÜŞÜNCELERİ ASLA TASVİP ETMEMEKTEDİR





Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama paylaşarak, Ahmet Faruk Özdemir hakkında soruşturma başlatıldığını ve üniversitede herhangi bir idari görevi bulunmadığını ifade etti.





Açıklamada, "Rektörlüğümüz bu tür düşünceleri asla tasvip etmemektedir" denildi.