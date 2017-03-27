'Seni tutuklatırım' dedi tutuklandı!

Serbest kalan işadamından haraç isteyen komisere kelepçe





Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı bazı kamu görevlileri için rant kapısı oldu. Son olay İstanbul'da yaşandı. Bir ilçenin ekipler amirliğinde görevli komiser H.S.Y., gözaltına alınıp serbest kalan bir işadamını tehdit etti. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler, işadamı A.H.’ye ulaştı. İfadesi alınan işadamı, komiser H.S.Y.’nin, “Seni ben serbest bıraktırdım. Eğer istersem. dosyayı yeniden açar ve tutuklattırırım” dediğini anlattı. Komiser A.H.’nin kendisinden bu tehditlerle 10 bin lira istediğini öne süren işadamının iddiası üzerine, ekipler plan yaptı.













AVM’DE BULUŞTULAR







Organize Polisi, işadamının komiserle buluşmasını istedi. Seri numaraları alınan paralar işadamına verildi. Komiser H.S.Y. ile işadamı A.H., Bakırköy’de bir AVM’deki restoranda bir araya geldi. Komiser, şoförü ve işadamı, yemek için bir masaya oturdu. H.S.Y., sigara içelim diyerek işadamı ile dışarıya çıktı. Komiser H.S.Y.’nin şoförü her şeyden habersiz yemek yerken, ikili arasında para alışverişi yapıldı. Bu sırada Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri baskın düzenledi.













‘BORÇ ALDIM’ SAVUNMASI





Organize Polisi’nce gözaltına alınan şüpheli H.S.Y.., Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen “Sadece borç aldım” diyen H.S.Y., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.