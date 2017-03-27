Samanyolu Haber /Gündem / Rusya Türkiye'nin restini gördü /27 Mart 2017 17:08

Rusya Türkiye'nin restini gördü

Rusya Tarım Bakanı Alexander Tkachev, Türkiye'nin Rusya'dan hububat ürünleri almaması ile ilgili açıklamada bulundu. Tkachev, 'Rusya azami beş ay içinde Türkiye'nin yerini diğer hububat alıcılarıyla dolduracak' dedi.

MC TV Ana Haber ( 27.03.2017)

Rusya’dan flaş Türkiye açıklaması

Rusya Tarım Bakanı Alexander Tkachev, Rusya’nın beş ay içerisinde Türkiye’nin yerini başka hububat alıcılarıyla doldurmayı umduğunu açıkladı.

Tkachev, TASS haber ajansında yer alan açıklamasında, “Hububat için yeni pazarlar bulacağımızı ve Türkiye’nin yerini önümüzdeki iki-üç veya en fazla beş ay içerisinde acı çekmeden dolduracağımızı düşünüyoruz” dedi.

Reuters’a geçtiğimiz hafta bilgi veren kaynaklar, Türk alıcıların Ankara’nın bazı gıda ürünlerinde Moskova’ya özgü bir yasak uyguladığını yalanlamasına rağmen buğday, mısır ve ayçiçeği yağı gibi tarım ürünlerinin alımını askıya aldıklarını belirtmişlerdi.
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