Rusya Türkiye'nin restini gördü

Rusya’dan flaş Türkiye açıklaması





Rusya Tarım Bakanı Alexander Tkachev, Rusya’nın beş ay içerisinde Türkiye’nin yerini başka hububat alıcılarıyla doldurmayı umduğunu açıkladı.







Tkachev, TASS haber ajansında yer alan açıklamasında, “Hububat için yeni pazarlar bulacağımızı ve Türkiye’nin yerini önümüzdeki iki-üç veya en fazla beş ay içerisinde acı çekmeden dolduracağımızı düşünüyoruz” dedi.





Reuters’a geçtiğimiz hafta bilgi veren kaynaklar, Türk alıcıların Ankara’nın bazı gıda ürünlerinde Moskova’ya özgü bir yasak uyguladığını yalanlamasına rağmen buğday, mısır ve ayçiçeği yağı gibi tarım ürünlerinin alımını askıya aldıklarını belirtmişlerdi.