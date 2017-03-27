'Galatasaray'a kayyım atanacak, red verenler soruşturulacak'

Beyaz TV yorumculuk yapan AKP'li yazar Rasim Ozan Kütahyalı, Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün ihraç edilmediği Galatasaray Genel Kurulu üzerine iddialarda bulundu.







Kütahyalı, "Galatasaray kongre üyeleri yanlış yaptılar. Bu dar zihniyet artık Galatasaray'ı yönetemez, operasyon yapılmalıdır kulüp bu F..'lere bırakılmamalıdır. En kısa sürede Galatasaray'a kayyum atanacaktır ve kulüp artık halka açılacaktır. Milyonlarca Galatasaray taraftarı kulüpte söz sahibi olacaktır. Galatasaray'ın bütün hisseleri halka açılmalı. Bu şekilde yönetilirse daha iyi yönetilecektir" ifadelerini kullandı.



