Samanyolu Haber /Gündem / 'Galatasaray'a kayyım atanacak, red verenler soruşturulacak' /27 Mart 2017 16:03

'Galatasaray'a kayyım atanacak, red verenler soruşturulacak'

AKP'nin tetikçi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Galatasaray'a operasyon düzenleneceğini ve kayyum atanacağını iddia etti.

MC TV Ana Haber ( 27.03.2017)

Beyaz TV yorumculuk yapan AKP'li yazar Rasim Ozan Kütahyalı, Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün ihraç edilmediği Galatasaray Genel Kurulu üzerine iddialarda bulundu.

Kütahyalı, "Galatasaray kongre üyeleri yanlış yaptılar. Bu dar zihniyet artık Galatasaray'ı yönetemez, operasyon yapılmalıdır kulüp bu F..'lere bırakılmamalıdır. En kısa sürede Galatasaray'a kayyum atanacaktır ve kulüp artık halka açılacaktır. Milyonlarca Galatasaray taraftarı kulüpte söz sahibi olacaktır. Galatasaray'ın bütün hisseleri halka açılmalı. Bu şekilde yönetilirse daha iyi yönetilecektir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yayına telefonla bağlanan Cem Küçük, "Oylamada Şükür ve Erdem'in ihracını reddeden tüm üyeler hakkında teröristi övmek suçundan soruşturma açılacak" şeklinde konuştu.

Küçük ayrıca Genel Kurul'da yapılan oylamayı MİT incelediğini söyledi.
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