Son olarak, Peker’in adamları oldukları iddia edilen 4 kişinin yayınladıkları işkence videosu üzerine bir yazı kaleme alan Altaylı, AKP’ye suç örgütlerinin yeniden hortladığı yönünde bir hatırlatmada bulunmuştu.







Yazısında Sedat Peker’e de gönderme yapan Altaylı, “En havalı ‘baba’lardan Sedat Peker Antalya’da kaldığı otelden iç çamaşırlarıyla gözaltına alınırken çekilen görüntüler, hâlâ aklımdadır” ifadelerini kullanmıştı.





Altaylı ayrıca Peker’in isminin son günlerde çokça duyulmasını, “’Yeni Türkiye de eskiyor demektir” şeklinde yorumlamıştı.





SENİ ÖLDÜRMEMİŞ OLMAM…





Altaylı’nın o yazısına bugün Sedat Peker cephesinden yanıt geldi.





Kişisel Twitter hesabından bir açıklama yayınlayan Peker, “Gençliğimin hücrelerde geçmesine sebep olanların başında gelmiş olmana rağmen halen daha hayattasın. Seni bugüne kadar öldürmemiş olmam bile benim suç örgütü lideri olmadığımın en büyük kanıtıdır” ifadelerini kullandı.





Peker ayrıca iç çamaşırlarıyla gözaltına alınma gibi bir durumun söz konusun olmadığını söyledi.



