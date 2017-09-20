Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker adına işkence yapıp sosyal medyada paylaştılar! /20 Eylül 2017 11:02

Sedat Peker adına işkence yapıp sosyal medyada paylaştılar!

Suç örgütü lideri Sedat Peker'e hakaret ettiği iddia edilen bir kişiye, iki kişi tarafından bir aracın arkasında işkence edildiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Sedat Peker'in resmi Twitter hesabı bu paylaşımları retweet'ledi.

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Sedat Peker kendisi için yapılan işkencenin görüntülerini paylaştı, Peker RT etti!

Evrensel'in haberine göre; YouTube’da ‘F...’ye uyup Sedat Peker’e hakaret eden pavyoncunun hazin sonu’ başlığıyla yayınlanan video daha sonra kaldırıldı.

Twitter’da ‘SP Burak Özkan’ isimli hesap videoyu, “REİSE ATIP TUTANLAR BU ÜLKEDE EN ÇOK KARDEŞİ OLAN ADAM OLDUĞUNU UNUTUMASINLAR..BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ..” mesajıyla Peker’in resmi hesabını etiketleyerek paylaştı. Peker’in resmi Twitter hesabı da bu tweet’i yeniden paylaştı.



 PEKER ADINA İŞKENCE

Videoda kanlar içinde olduğu görülen bir kişi bir aracın arka koltuğunda iki kişi tarafından ‘Sedat Peker'e hakaret ettiği’ gerekçesiyle işkenceye uğruyor. İşkenceyle özür diletilen kişiye yönelik dayak ve küfür devam ediyor. Videoda son olarak bir kişinin “Atalım mı?” dediği duyuluyor.



 SAVCILARA HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI

Sosyal medyada büyük tepkilere yol açan görüntülere ilişkin savcılara harekete geçme çağrısı yapıldı.

 ERDOĞAN'I DESTEKLİYOR, HERKESİ TEHDİT EDİYOR

Son dönemde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a desteğiyle dikkat çeken Sedat Peker, seçim dönemlerinde savurduğu ölüm tehditleriyle gündeme geliyor. Peker, barış imzacısı akademisyenleri de tehdit etmişti.
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