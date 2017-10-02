Samanyolu Haber /Medya / Türkiye gazetesi Nuri Elibol'u gönderdi /02 Ekim 2017 14:04

Türkiye gazetesi Nuri Elibol'u gönderdi

Hükümete yakın Türkiye gazetesi, asker kökenli yazarı Nuri Elibol'la yollarını ayırdı.

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Türkiye gazetesinde 17 yıldır görev yapan Nuri Elibol, bir veda yazısı yazarak gazeteyle yollarının ayrıldığını duyurdu.

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