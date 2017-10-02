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Türkiye gazetesi Nuri Elibol'u gönderdi
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Türkiye gazetesi Nuri Elibol'u gönderdi
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02 Ekim 2017 14:04
Türkiye gazetesi Nuri Elibol'u gönderdi
Hükümete yakın Türkiye gazetesi, asker kökenli yazarı Nuri Elibol'la yollarını ayırdı.
SHABER3.COM
Türkiye gazetesinde 17 yıldır görev yapan Nuri Elibol, bir veda yazısı yazarak gazeteyle yollarının ayrıldığını duyurdu.
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