Samanyolu Haber /Politika / Abdüllatif Şener'in 6 yıl önceki Kudüs ve Erdoğan'la ilgili sözleri gündem oldu /16 Mayıs 2018 13:38

Abdüllatif Şener'in 6 yıl önceki Kudüs ve Erdoğan'la ilgili sözleri gündem oldu

Abdüllatif Şener'in 2012 yılında söylediği Kudüs'le ilgili sözler sosyal medyada gündem oldu. Şener, Kudüs'ün başkent yapılacağını söylerken bu yolu açan ismin Erdoğan olduğunu iddia etmiş ve "Aynı Erdoğan İsrail Kudüs’ü işgal ettiğinde bağıracaktır, kızacaktır" demişti.

Şener'in 6 yıl önceki Erdoğan'la ilgili sözleri gündem

Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in 6 sene önce yaptığı açıklamalar, ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasının ardından tekrar gündeme geldi. Abdüllatif Şener, 2012 yılında CNN Türk’te katıldığı Aykırı Sorular’da “Bunu yazın bir tarafa. Kudüs’ü Başkent yapacaklar ve İsrail’in Kudüs’ü başkent yapmasına yönelik gelişmeleri ortaya çıkaran, bu yolu açan ve destekleyen sayın Erdoğan’dır. Aynı Erdoğan İsrail Kudüs’ü işgal ettiğinde bağıracaktır, kızacaktır” demişti. Şener’in sözleri, ABD’nin Kudüs’e büyükelçilik açarak resmen Kudüs’ü İsrail başkenti olarak tanımasının ardından yeniden en çok paylaşılan videolar arasına girdi.


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