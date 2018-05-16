Samanyolu Haber /Gündem / Şener: İtiraf ediyorum onu ben Başbakan yaptım /16 Mayıs 2018 11:06

Şener: İtiraf ediyorum onu ben Başbakan yaptım

Eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi hakkındaki eleştirileri sonrası "Ben onu milletvekili yaptım, başbakan yaptım, bunu da itiraf ediyorum" dedi.

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Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretler için bulunduğu İngiltere'de BBC'ye yaptığı açıklamada Şener için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bana öyle bir referans gösterin ki gösterdiğiniz bu referansı biz adam yerine koyalım. Bu referansın siyasette kıymeti harbiyesi yok. Partimizden ayrıldıktan sonra parti kurdu sıfırlandı, başkalarına yanaştı sıfırlandı. Yatıyor kalkıyor, şu anda Türkiye'nin 11.5 yıl Başbakanlığını yapmış, 4 yıl Cumhurbaşkanlığını yapmış Tayyip Erdoğan'a ileri geri konuşmak suretiyle oradan rant elde etmeye çalışıyor."

Şener de Halk TV'de katıldığı programda Erdoğan için şunları söyledi:

O bana siyasi hayatım boyunca hiçbir unvan kazandırmamıştır. O daha milletvekili olmadan önce ben 11 yıllık milletvekiliydim. Bakanlık, başbakan yardımcılığı yaptım, o ondan sonra gelip milletvekili oldu. Onun AK Parti Genel Başkanı oluşunda da, milletvekili ve başbakan oluşunda da benim desteğim vardır. Benim desteğimle bugünkü yerine gelmiştir. Bunu da bir itiraf olarak söyleyeyim. Benimle ilgili şeyler söylerken biraz minnet duygusu içerisinde olması lazım. Onun bana verdiği hiçbir şey olmamıştır ama benim ona verdiğim şeyler olmuştur."
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