Samanyolu Haber /Gündem / WhatsApp'a yeni güncelleme /16 Mayıs 2018 13:31

WhatsApp'a yeni güncelleme

Grup sohbetinden bir süre uzak kalan kullanıcılar kendilerinden bahsedilen herhangi bir mesajı kaçırmayacak.

SHABER3.COM

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma entegre ettiği yeni özelliği ile gündemde. Söz konusu yenilik WhatsApp'ta grup mesajlarını kullanan kişileri yakından ilgilendiriyor. NTV'nin haberine göre WhatsApp grupları, yeni bir özellik ile Discord ve Slack uygulamalarındakine oldukça benzer bir özelliğe kavuşuyor. Yeni güncelleme ile grup sohbetinden bir süre uzak kalan kullanıcılar kendilerinden bahsedilen herhangi bir mesajı da kaçırmayacak.

'GRUPTAKİ KİŞİ ARAMA İLE BULUNACAK'

Kullanıcılar geri kalmama olanağı sağlayan özellik için sohbetin sağ alt köşesindeki '@' tuşundan faydalanabilecek. Güncelleme ile platforma entegre edilen yeni katılımcı arama özelliği ise kullanıcıların grup bilgileri sayfasındaki bir arama çubuğu ile gruptaki bir kişiyi bulmasını kolaylaştırıyor.
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