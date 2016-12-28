Samanyolu Haber /Gündem / Senegal halkı okuluna sahip çıkıyor! /28 Aralık 2016 15:53

Senegal halkı okuluna sahip çıkıyor!

Türk Okulları'nı kapattırmak için Erdoğan'ın kurdurttuğu Maarif Vakfı, Batı Afrika ülkesi Senegal'de bulunan ve yaklaşık 3 bin öğrencinin okuduğu 6 okula çökmek için diplomatik ilişkileri suistimal ediyor.

Senegal halkı okullarına sahip çıkıyor!


Kısa süre içinde Senegal'in en başarılı okulları haline gelen Yavuz Selim Okulları, AKP'nin çökmeye çalıştığı yeni bir eğitim zinciri.

Rüşvet vererek ya da diplomatik ilişkileri suistimal ederek baskı kuran AKP, bazı ülkelerdeki okulları kendi üzerine geçirmeyi başardı. Bu okullara gönderecek öğretmen bulamayan AKP, herhangi bir üniversiteden mezun olanları 2 bin dolar maaşla işe alacağına dair ilan dolaştırmaya başladı. Branş ya da uzmanlık alanı aramadan alelade kadrolaşma ile bu okulları doldurmayı hedefleyen Maarif Vakfı'nın tutumu karşısında Senegal halkı ayaklandı.

Sokak gösterileri yapan, okulların önünde pankart açan öğrenci velileri, Senegal Hükümeti ile imzalanan mutabakat anlaşmasını protesto ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Pakistan'daki okulların devri gündeme gelmiş ve halk sokaklara dökülmüştü. Ardından yüksek mahkeme, öğretmenlerin apar topar sınırdışı edilmesine yönelik kararı durdurmuş ve öğretmenlere süre tanımıştı. Pak-Türk okullarının Maarif'e devredilmesiyle ilgili mahkeme süreci halen devam etmekle birlikte Hizmet gönüllüsü öğretmenler şu anda okullara giriş yapamıyor.

Senegal'deki okullarda okuyan öğrencilerin aileleri ve mezunların başlattığı mücadele başarıya ulaşırsa okullar yine aynı çizgide hizmet vermeye devam edecek...


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