HSYK Başkanvekilinden kumpas itirafı

HSYK Başkanvekili hakim ve savcılara kumpas kurduğunu itiraf etti





HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, geçtiğimiz aylarda yaptığı "Hâkim ve savcılardan çok yararlı itiraflarda bulunanlar, çok samimi, örgütü çökertmede çok faydalı itiraflarda bulunanları meslekte tutmayı bile tartışacağız ama her şeyden önce onlar için adli açıdan bir cezasızlık hali söz konusu" açıklamasıyla ilgili olarak “Herkes rahat olsun! HSYK, Etkin Pişmanlık Yasası’ndan faydalanan hiçbir kimseyi yeniden göreve döndürmeyecek" dedi. Yılmaz, "Kurulumuz bu konuda kesin kararlıdır. Bu açıklamayı tamamen itirafçılığı teşvik amacıyla yaptım ve çok da başarılı oldum" ifadesini kullandı.





Habertürk yazarı Sevilay Yükselir'in Mehmet Yılmaz'ın açıklamalarına yer verdiği (28 Aralık 2016) yazısı şöyle:





İlk olarak Twitter’da gördüm haberi. Gözlerime inanamadım... “Hayır” dedim. Doğru olamaz bu! HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz böyle bir şey söylemiş olamaz! O nedenle internete girip Yılmaz’a ait olduğu iddia edilen, “Çok samimi, örgütü çökertmede çok faydalı itiraflarda bulunanları meslekte tutmayı tartışacağız!” açıklamasını gerçekten yapıp yapmadığını sorguladım. Yapmış evet! Demiş yani: “İtirafçılığıyla faydası olan F..Ö’cüleri yeniden hâkim ya da savcı yapabiliriz!” Üstelik birkaç ay önce... Bu açıklamasının yeniden gündeme gelme nedeni ise önceki gün yapılan başka bir haber. Söz konusu haberde, F..Ö soruşturmaları kapsamında yargıda darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan 200 hâkim ve savcının itirafçı olduğu ve bu itirafçılardan 27’sinin tahliye edildiği yazıyordu.





Neyse... Allah’tan yazıyı kaleme almadan önce gerçekten bu açıklamayı yapıp yapmadığını, yaptıysa nasıl yaptığını kendisinden dinlemek için HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz’ı aradım. Ve asıl mevzuyu öğrendim. Dedi ki: “Doğru! Birkaç ay evvel bu açıklamayı yaptım, ama bir sor niye yaptım?”





Yalanla kumpas kurmuş





Sordum tabii... Ve aldığım yanıt karşısında pek bir afalladım. Meğer bu örgütün yargılama safhasında kullanılacak delil için bir oyun kurmuş Mehmet Yılmaz, “Herkes rahat olsun! HSYK, Etkin Pişmanlık Yasası’ndan faydalanan hiçbir kimseyi yeniden göreve döndürmeyecek. Kurulumuz bu konuda kesin kararlıdır. Bu açıklamayı tamamen itirafçılığı teşvik amacıyla yaptım ve çok da başarılı oldum. Çünkü o vakitlerde bir tane bile itirafçı yokken, o açıklamam sonrası itirafta patlama oldu. 200’ün üzerinde itirafçı sayesinde 2400 hâkim ve savcı hakkında F..Ö üyesi olduğuna dair delil elde ettik” dedi.





Sohbetimizin devamında şunu da öğrendim ki, yargı dışında hiçbir itirafçı yok!





HAKİM VE SAVCILAR DARBEYE KATILMADI





HSYK Başkanvekili yargı mensupları arasında darbeye katılan hiç kimsenin olmadığını da itiraf etti.





“Ahmet Hamsici dahil hepsine elektronik kelepçe takıldı ve bunlar evde tutukluluklarına devam ediyorlar. Darbeye teşebbüs noktasında zaten biz bu yasadan faydalanmıyoruz. Sadece silahlı terör örgütü üyesi olarak yargılama yapabileceğiz; zira henüz yargı camiasında darbeye karıştığını, bizzat içinde olduğunu ispat ettiğimiz kimse yok! Onu henüz delillendiremedik. Bizim yargıyla ilgili soruşturmanın tamamı silahlı terör örgütü olmak suçundan dolayı yapılıyor.”