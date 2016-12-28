Samanyolu Haber /Ekonomi / Cumhurbaşkanı uçağına 78 milyon dolar var, personele zam yok /28 Aralık 2016 15:52

Cumhurbaşkanı uçağına 78 milyon dolar var, personele zam yok

Tunus’un devrik lideri Bin Ali’nin lüks uçağına Cumhurbaşkanı için 78 milyon dolar ödeyen THY personeline zam yapmamayı düşünüyor. Türk Hava Yolları'nın (THY) çalışanlarına 2017 yılında yapmak için Hava-İş Sendikası ile anlaştığı yüzde 4+ 4 lük zammı donduralım talebine çalışanlar karar verecek.

Tunus'un devrik diktatörünün uçağını THY aldı


Tük Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Hava-İş Sendikasını ziyaret etti. Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal ile bir süre görüşen Ekşi, sendika yönetiminden çalışanlara 2017 yılında uygulanacak yüzde 4 + 4 zammı dondurmak istediklerini iletti. Sendika yönetimi ise teklifi üyelerine soracaklarını söyledi.

Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal, THY yönetiminin tasarruf tedbirleri çerçevesinde yaptığı "2017'de zamları donduralım" yolundaki teklifine nasıl cevap vereceklerini açıkladı.

"DÜNYA DEVİ ŞİRKETLER GREVLE BOĞUŞUYOR"

 Dünya havacılık sektörünün tamamından ciddi bir ekonomik kriz yaşandığına dikkat çeken Tatlıbal, "Bugün dünya devi Air France, Lufthansa ve British başta olmak üzere bir çok büyük havayolu şirketi grevlerle boğuşuyor. Bu şirketler sürekli küçülerek, işçi çıkararak krizden en az zararla çıkmanın hesaplarını yapıyor. Bu kriz dünyayı olduğu gibi ülkemiz havacılık sektörünü de birebir etkiliyor. Bunun yanı sıra Rus uçağının düşmesiyle başlayan, Atatürk Havalimanı'nın bombalanmasıyla devam eden ve 15 Temmuz gibi haince bir darbe girişimiyle zirveye tırmanan olaylar yüzünden ülkemiz büyük bir sıkıntıya girdi. Bundan gelirinin çoğunu transit yolcudan ve turistten sağlayan başta THY olmak üzere bir çok havayolu şirketimiz olumsuz etkilendi" dedi.

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ"

Bu sıkıntıların yaşandığı bir dönemde devletin zirvesinin aldığı kararı takdirle karşıladıklarını belirten Tatlıbal, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ülkede milli seferberlik ilan etti. Bu talep çok yerinde ve takdire şayandır. Ülkemiz gerçekten çok zor bir dönemden geçiyor. Biz de sendika olarak elimizi taşın altına koyarak THY'nin bu zor dönemi en az kayıpla atlatmasını istiyoruz. Bugün THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sendikamızı ziyaret etti ve bize şirket olarak aldıkları tasarruf tedbirlerini anlattı. Bizden de 2016 Toplu İş Sözleşme'sinde altına imza attığımız 2017 yılında uygulanacak yüzde 4 + yüzde 4 zammı dondurmamızı, şirketin 2017 yılı sonunda kar etmesi durumunda bu zamların çalışanlara enflasyon farkıyla beraber geri ödenmesini teklif ettiler. Allah nasip etsin inşallah THY 2017'de durumu toparlasın ve kar etsin" diye konuştu.

"TEKLİFİ ÜYELERİMİZE SORACAĞIZ"

Bu noktada sendika olarak ne yapmaları gerektiği konusuna açıklık getiren Tatlıbal, "Bu teklif bugün şahsıma yapılsa da aslında ben sadece vekilim. Esasen bu teklif doğrudan çalışanlarımıza, üyelerimize yapılıyor. Biz üyelerimize dönüp bu teklifi soracağız, anket yapacağız. Biz demokratik bir şekilde çoğunluğun kararına uyarak karar vereceğiz. Üyelerimiz kabul etmezse, biz de kabul etmeyeceğiz. Üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz 2017 yılını hiç zamsız geçmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.
<< Önceki Haber Cumhurbaşkanı uçağına 78 milyon dolar var, personele zam yok Sonraki Haber >>

STV dizisi sebebiyle Cemaat'i suçlayanlar TRT'ye ne diyecek?

STV dizisi sebebiyle Cemaat'i suçlayanlar TRT'ye ne diyecek?

Senegal halkı okullarına sahip çıkıyor!

Senegal halkı okullarına sahip çıkıyor!

Erdoğan: Kopya çektik, kötü taklitler yaptık

Erdoğan: Kopya çektik, kötü taklitler yaptık

"Rus elçi suikasti STV dizisinde işlendi" iddiasına cevap

Milletvekiline bombalı saldırı

Milletvekiline bombalı saldırı

Eşi yüzünden Romanya’nın ilk müslüman başbakanı olma şansını kaybetti

Eşi yüzünden Romanya’nın ilk müslüman başbakanı olma şansını kaybetti

NASA, 2016’da uzaydan çekilmiş en iyi 16 fotoğrafı seçti

NASA, 2016’da uzaydan çekilmiş en iyi 16 fotoğrafı seçti

Saray soytarısı Hitler'e özendi: 500 bin Cemaat mensubunu toplama kampına koyalım

Saray soytarısı Hitler'e özendi: 500 bin Cemaat mensubunu toplama kampına koyalım

Kurtulmuş'tan medyaya tehdit! "Ayaklarını denk alsınlar'

Kurtulmuş'tan medyaya tehdit!

Şehitlere saygı mitinginde AKP'liler göbek attı

Şehitlere saygı mitinginde AKP'liler göbek attı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:42:58