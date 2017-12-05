Sen misin Adalet Yürüyüşü’ne katılan

15 Temmuz sonrası tutuklanan oğlu Hava Harp Okulu öğrencisi Selahattin Kılıç için CHP’nin Adalet Yürüyüşü’ne de katılan Veysel Kılıç, çakıl satın almak istediği Rize’nin Çayeli İlçesi Büyükköy Belde Belediyesi’nde AKP’li Belediye Başkanı Hamza Saruhan tarafından, “Sen Adalet Yürüyüşü’ne katıldın. Senin oğlun terörist! Sen de vatan hainisin! Ben vatan hainlerine çakıl vermem” diyerek kovulduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Çelik, “Benim oğlum daha yargılanıyor. İnanıyorum ki beraat edecek. Ayrıca ne zamandan beridir çocukların yaptıklarından dolayı babalar sorgulanıyor?” diye konuştu. Büyükköy Belediye Başkanı Hamza Saruhan ise “Ben öyle bir şey kesinlikle demedim. Daha önce de birkaç kez işini yapmıştık.





Veysel Kılıç’ın oğlu Hava Harp Okulu öğrencisi Selahattin Kılıç, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde gözaltına alınarak tutuklandı. Doktor olan kızı Zeynek Sarı da KHK ile ihraç edildi. Veysel Kılıç, kızı Zeynep Sarı ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen temmuz ayında yaptığı Adalet Yürüyüşü’ne katıldı.

